Os monitores LG UltraGear agora incluem seu primeiro visor OLED e um painel de 4K 160Hz também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG revelou uma série de monitores de jogos UltraGear embalados em algumas especificações sérias que a empresa alega que satisfarão as necessidades dos jogadores.

A linha inclui o UltraGear 48GQ900, o muito aguardado monitor de jogos OLED da empresa que ostenta uma tela de 47,5 polegadas, resolução UHD de 4K, tempo de resposta de 0,1ms, taxa de atualização HDR10 e 138Hz (overclocking).

Além disso, há duas telas Nano IPS menores de 31,5 polegadas - as 32GQ950 e 32GQ850. O primeiro destes dois oferece até 4K de resolução com taxa de atualização de 160Hz, VESA DisplayHDR 1000 e um tempo de resposta de 1ms. Enquanto o 32GQ850 é de 1440p com uma taxa de atualização de 260Hz.

LG diz que os pontos de venda incluem a tecnologia ATW Polarizer que garante "cores vivas e precisas e pretos profundos e escuros em um amplo ângulo de visão".

Obviamente, a alta taxa de atualização desses monitores certamente atrairá os jogadores de PC, mas o maior atrativo pode muito bem ser a primeira aparição do monitor OLED da empresa. A LG afirma que este painel oferecerá uma excelente reprodução de cores e excelente contraste também.

Essa tela também usa o revestimento anti-ofuscante de baixa reflexão (AGLR) da LG para garantir que as distrações sejam minimizadas e que você possa se concentrar em desfrutar de seus jogos preferidos para PC.

Todos estes modelos da LG UltraGear estão sendo lançados este mês no Japão e outras regiões seguirão mais tarde, mas não há nenhuma palavra oficial sobre quando.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 25 Maio 2022

PC Gaming agora tem uma página dedicada ao hub!

APC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX pode ter chegado ao fim, mas você ainda pode encontrar todo esse grande conteúdo, bem como todas as futuras notícias, críticas, recursos e muito mais em nossa página dedicada a jogos de PC em nosso hub page.

Escrito por Adrian Willings.