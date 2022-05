Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As telas de taxa de atualização variável já existem há algum tempo e, embora a AMD e a Nvidia tenham suas próprias diretrizes para fazer as telas FreeSync e G-Sync, nunca houve um padrão claro para o mercado como um todo.

A Video Electronics Standards Association (VESA), com a qual você pode estar familiarizado, já que a empresa que garante que sua TV tenha o espaço de furos correto para suportes de parede, interveio para resolver este problema.

Para cumprir com a nova norma, um produto deve passar por mais de cinqüenta testes que visam comparar as capacidades variáveis de atualização de monitores e monitores de laptop.

"O VESA AdaptiveSync Display CTS cria um padrão claro e consistente para o desempenho de exibição de monitores de jogos e ajuda os consumidores a tomar decisões de compra informadas", disse Jim Choate, gerente do programa de conformidade da VESA.

"Os primeiros produtos do mundo a usar o novo logotipo AdaptiveSync Display, os monitores de jogos UltraGear da LG tiveram um desempenho notável em todos os testes aplicáveis".

Os monitores mencionados são os 27GP950 e 27GP850 da linha UltraGear da LG de monitores de jogos da LG. Ambos apresentam os painéis Nano IPS da LG com altas taxas de atualização e tempos de resposta de 1 milissegundo cinza a cinza.

Seo Young-jae, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de TI da LG Electronics Business Solutions Company disse: "Com os próximos modelos 2022 incluindo o UltraGear 27GP95R, não só atenderemos aos altos padrões dos testes de desempenho da VESA, mas também satisfazeremos as expectativas e as diversas necessidades dos consumidores de hoje".

