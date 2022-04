Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os laptops da série LG Gram têm sido um dos favoritos de longa data daqueles que buscam uma combinação de portabilidade e desempenho final.

Agora, a LG revelou ao mundo sua linha de 2022 Gram, apresentando sete novos modelos. A nova linha inclui uma variante de 17 polegadas, 16 polegadas, 15 polegadas e 14 polegadas junto com dois modelos 2 em 1 conversíveis e um monitor portátil.

Todos os novos modelos apresentam os processadores Intel da 12ª geração juntamente com os SSDs NVMe Gen4 e a RAM LPDDR5 de baixa tensão. A LG diz que isto lhes dá um aumento de desempenho de cerca de 22% em comparação com os notebooks Gram de 2021.

Todos os modelos utilizam painéis IPS WQXGA com formato 16:10 com resolução de 2560 x 1600. Os novos displays prometem imagens nítidas e vibrantes com alto brilho e 99% de cobertura do espaço de cor DCI-P3.

Os novos modelos Gram se beneficiam de algo chamado LG Glance pela Mirametrix. Projetado para aumentar a segurança para quem trabalha remotamente e também economizar a vida útil da bateria, o LG Glance bloqueia automaticamente a tela se o usuário se afastar de seu laptop. Ele também pode detectar se alguém está espreitando a tela por cima do ombro.

Outro truque legal oferecido por LG Glance vem quando você tem uma tela externa anexada, ele pode rastrear seus olhos para ver quando você se concentra na outra tela e mover automaticamente o cursor do mouse e a janela atual para lá. Ótima idéia, estaremos interessados em ver como funciona bem no mundo real.

Além disso, os novos modelos melhoraram as características da webcam para videoconferência e atendem ao rigoroso padrão de durabilidade militar dos EUA MIL-STD-810G, portanto, devem estar prontos para tudo o que a vida possa lançar sobre eles.

Finalmente, a LG introduziu um monitor portátil de 16 polegadas que se conecta através de um único cabo USB-C. Ele pode ser usado horizontal ou verticalmente para ampliar seu espaço de trabalho e apresenta um display IPS 32:10.

Ainda não temos as datas exatas, mas a LG diz que seus novos notebooks Gram serão lançados na América do Norte, Europa e Ásia no segundo trimestre de 2022.

Escrito por Luke Baker.