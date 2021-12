LG lança seu primeiro laptop para jogos, o UltraGear 17G90Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A LG é conhecida por seus ótimos laptops ao longo dos anos, gostamos especialmente da série de notebooks Gram, mas uma área que sempre esteve ausente são os jogos .

Hoje, isso muda, com o anúncio do LG UltraGear 17G90Q . Não é o nome mais cativante, mas parece bom.

O novo laptop para jogos compartilha DNA com seus irmãos LG Gram em seu design leve e portátil. Ele pesa menos de 2,7 kg e tem menos de 21,4 mm de espessura.

Apesar do design fino, a LG vem com um processador Intel de 11ª geração e um Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q - portanto, não será nenhum problema quando se trata de desempenho em jogos.

Apple macOS 11 Big Sur: todos os novos recursos importantes do Mac explorados Por Dan Grabham · 20 Dezembro 2021

Emparelhado com uma tela IPS de 17 polegadas rodando a 300 Hz, este pequeno laptop está pronto para alguns títulos competitivos sérios.

A LG também criou um software, o LG UltraGear Studio, para permitir que os usuários personalizem opções e acompanhem os dados de desempenho de suas máquinas. Isso inclui personalizar a iluminação RGB por tecla do teclado, é claro, porque o laptop para jogos seria visto sem ele nos dias de hoje.

Os alto-falantes são apresentados para fornecer "som tridimensional e realista" e têm suporte DTS: X Ultra, mas não muito mais foi revelado na frente de áudio.

O vice-presidente sênior de negócios de TI da LG, Seo Young-Jae, disse em um comunicado à Pocket-lint: "O laptop para jogos LG UltraGear tem tudo o que é necessário para enfrentar os jogos de alta especificação mais recentes, oferecendo a jogabilidade ágil e ágil que todos os jogadores desejam"

"Nosso primeiro laptop para jogos, o 17G90Q, se diferencia dos produtos concorrentes com seu hardware premium, tela generosa e de alta qualidade e um design leve e elegante que maximiza a conveniência e a portabilidade."

O LG 17G90Q será lançado inicialmente nos Estados Unidos e na Coreia do Sul no início de 2022, com outras regiões seguindo depois. A LG anunciará mais detalhes e mais produtos para sua linha UltraGear na CES em janeiro .