Os laptops Gram mais recentes da LG estão agora disponíveis no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES 2021, a LG estreou sua última série de laptops Gram e agora estão disponíveis no Reino Unido. Os notebooks têm um novo design que é ainda mais elegante do que as gerações anteriores graças a engastes muito mais finos. O modelo de 14 polegadas pesa apenas 999g com uma vida útil da bateria de até 25,5 horas.

Os varejistas da nova linha LG Gram incluem Amazon, Costco, Dixons, Argos, AO e LG.com. Como antes, a faixa de Gram é notável por priorizar dispositivos maiores. A Dell recentemente trouxe de volta seu XPS 17 , então obviamente há um mercado lá.

A gama está disponível em 14, 16 e 17 polegadas - os primeiros dois tamanhos podem ser especificados com uma bateria maior de 80 W, portanto, existem cinco novos modelos ao todo - LG grama 17 (modelo 17Z90P), LG grama 16 (modelo 16Z90P) , LG gram 14 (modelo 14Z90P), LG gram 2 em 1 16 (modelo 16T90P) e LG gram 2 em 1 14 (modelo 14T90P).

Os novos laptops são certificados para Intel Evo , o que significa uma certa garantia de desempenho - graças aos processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Iris X - carregamento rápido, bateria que dura o dia todo e retomada rápida.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 16 Fevereiro 2021

Os modelos maiores oferecem tela de 2560 x 1600 com suporte de espaço de cores DCI-P3, enquanto os modelos menores de 14 polegadas têm telas de 1920 x 1200. Todos os modelos vêm com 8 ou 16 GB de RAM.

A versão de saída do 17 polegadas já era 16:10, mas essa proporção agora chega a toda a gama para aumentar o espaço da tela. A LG diz que os novos modelos também aumentam o tamanho do teclado e do touchpad para facilitar a entrada.

Escrito por Dan Grabham.