Os mais recentes laptops Gram ultraleves da LG têm telas 16:10

(Pocket-lint) - A LG lançou uma nova série de laptops Gram com um novo design que é ainda mais elegante do que as gerações anteriores, graças a engastes muito mais finos. O modelo de 14 polegadas pesa apenas 999g.

Os novos laptops são certificados para Intel Evo , o que significa uma certa garantia de desempenho - graças aos processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Iris X - carregamento rápido, bateria que dura o dia todo e retomada rápida. Na verdade, a duração da bateria é um ponto-chave de venda com até 19,5 horas citadas.

Existem cinco novos modelos de 17, 16 e 14 polegadas, incluindo dispositivos 2 em 1 - LG gram 17 (modelo 17Z90P), LG gram 16 (modelo 16Z90P), LG gram 14 (modelo 14Z90P), LG gram 2- em-1 16 (modelo 16T90P) e LG gram 2-em-1 14 (modelo 14T90P). A LG é bastante incomum em oferecer laptops finos e leves maiores que 15 polegadas, embora a Dell recentemente tenha trazido de volta seu XPS 17 , então obviamente há um mercado decente lá.

Os modelos maiores oferecem uma tela de 2560 x 1600 com suporte de espaço de cores DCI-P3, enquanto os modelos menores de 14 polegadas têm 1920 x

1200 monitores. Todos os modelos vêm com 8 ou 16 GB de RAM.

A versão de saída do 17 polegadas já era 16:10, mas essa proporção agora chega a toda a gama para aumentar o espaço da tela. A LG diz que os novos modelos também aumentam o tamanho do teclado e do touchpad para facilitar a entrada.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.