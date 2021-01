Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma versão do LG Gram 16 foi aprovada pela Comissão Federal de Comunicação dos EUA, identificada por Liliputing .

A LG anunciou o notebook de 16 polegadas na Coreia do Sul no mês passado. Ele deve estar à venda lá em breve, completo com uma tela de toque IPS de 2560 x 1600 pixels, um processador Intel Tiger Lake e um design fino de 2,6 libras. Mas a nova versão que passa pela FCC é um pouco diferente, já que é um conversível de 3,3 libras com tela sensível ao toque, dobradiça de 360 graus e suporte para caneta.

Como o manual do usuário do laptop e até mesmo as imagens do dispositivo agora estão disponíveis através da FCC, é seguro presumir que ele será lançado nos EUA em breve. O manual realmente revelou que contará com processadores Intel Core i3, Core i5 ou Core i7, e que suporta entrada de caneta e toque e tem um design conversível, permitindo que funcione em um notebook, tablet, tenda ou modo stand .

O manual também revela seu peso e confirma que o laptop é um dos mais pesados da LG Gram até agora, embora ainda seja relativamente leve considerando seu tamanho de tela e bateria de 80W. Outros recursos incluem memória onboard LPDDR4x não atualizável, dois slots M.2 2280 para armazenamento de estado sólido PCIe NVMe ou SATA, suporte para Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 e uma webcam HD.

Quanto às portas, o LG Gram 16 incluirá um Thunderbolt 4, duas portas USB 3.1 Tipo-A, HDMI e de áudio e um leitor de cartão microSD. O laptop ainda possui um teclado iluminado com um teclado numérico, bem como alto-falantes estéreo de 5 watts.

O preço e a data de lançamento ainda não são conhecidos, mas suspeitamos que a LG pode anunciar esses detalhes na CES 2021 deste mês.

Escrito por Maggie Tillman.