(Pocket-lint) - A Lenovo anunciou vários produtos que planeja mostrar no CES em janeiro, com o IdeaPad Flex 3i Chromebook, um dos novos dispositivos mais interessantes.

Como o modelo 2022 atualmente disponível, a nova versão é um 2 em 1 com uma dobradiça flexível que pode facilmente transformá-lo de um laptop para uma tela independente no modo "tender" para um tablet. No entanto, onde difere de seu predecessor, é que o tamanho da tela foi aumentado para 12 polegadas, dando um imóvel maior para se olhar.

A Lenovo afirma que sua duração de bateria dura até 12 horas, e vem com um teclado retroiluminado opcional.

A tela tem uma proporção de 16:10, enquanto os usuários também podem escolher entre uma webcam HD ou Full HD com um obturador físico.

Outras atualizações incluem processamento mais rápido, com o mais recente chipset da série N da Intel rodando o show. Há também dois alto-falantes frontais que foram sintonizados pelo MaxxAudio da Waves, mais suporte Wi-Fi 6E on-board para garantir conectividade sem fio super rápida e estável, se você tiver uma rede com suporte semelhante.

O Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook estará disponível a partir de maio de 2023, com preço a partir de US$ 349,99 nos EUA. Ainda estamos aguardando os preços e a disponibilidade no Reino Unido no momento.

Escrito por Rik Henderson.