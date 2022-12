Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Lenovo revelou algumas versões atualizadas de seus laptops com a última geração de hardware antes da CES.

Isto inclui algumas atualizações significativas sob o capô tanto para os laptops IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5 quanto para os laptops IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 Gen 8.

Estas atualizações incluem os "últimos" processadores Intel e AMD, bem como as placas gráficas"Next-gen" Nvidia GeForce. Estas são referências de hardware intencionalmente vagas, já que a Lenovo optou por revelar estes laptops antes dos anúncios completos do hardware que os alimenta que estão chegando durante o programa deste ano.

Ainda assim, apesar da falta de detalhes de especificação, sabemos algumas coisas sobre as mudanças.

Para 2023, o IdeaPad Pro 5i e o IdeaPad Pro 5 Gen 8 estarão disponíveis em dois tamanhos diferentes - modelos de 14 e 16 polegadas. Estes laptops terão touchpads maiores do que as gerações anteriores, bem como uma câmera Full HD IR com sensor de tempo de vôo (ToF) e capacidade de login inteligente.

Os modelos maiores de 16 polegadas também possuem um novo botão de exibição dinâmica que muda a taxa de quadros da tela, proporcionando uma taxa de atualização de até 120Hz, para uma experiência mais suave e agradável para os olhos. Isso deve parecer bom com uma resolução de tela de até QHD+, uma relação de aspecto 16:10 e um espaço de cor 100% sRGB. Para trabalhar, você encontrará isto facilmente nos olhos com a tecnologia Eyesafe Certified low blue light.

A Lenovo também diz que você também pode desfrutar de capacidades de carga rápida com "horas" de vida útil extra da bateria com apenas 15 minutos de carga.

Enquanto isso, o IdeaPad Slim 5i e o IdeaPad Slim 5 Gen 8 também estão recebendo upgrades com os processadores mais recentes. O maior de 16 polegadas terá uma resolução de até 2,5K e 90% AAR e 100% DCI-P3 para uma visualização de cores vibrantes. A Lenovo diz que estes podem ser usados no exterior com 400 lêndeas de brilho, mas também serão fáceis de serem vistos com a certificação TÜV Rheinland de luz azul baixa.

Os IdeaPads são perfeitos para a produtividade e embalam energia suficiente para multitarefa em uma embalagem elegante, atraente e portátil.

O IdeaPad Pro 5i e o IdeaPad Pro 5 da Lenovo estarão disponíveis a partir de maio de 2023 a partir de US$1.500/1399 para o modelo de 16 polegadas. Enquanto os modelos Slim começarão a partir de US$649/$649.

Escrito por Adrian Willings.