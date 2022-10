O IdeaPad Chromebook da Lenovo poderia ser uma maravilha do jogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Lenovo pode ser um nome mais associado a laptops de escritório abafados, mas acaba de anunciar o IdeaPad Gaming Chromebook - um laptop projetado para dar aos jogadores uma forma de jogar uma tonelada de jogos de seu serviço de streaming de escolha.

A Lenovo diz que seu novo IdeaPad Gaming Chromebook foi construído com Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, e Amazon Luna em mente. Entre os três, nos dizem que os gamers podem esperar poder jogar mais de 1.400 jogos através do novo software ChromeOS que esta coisa roda.

Os laptops para jogos, não importa quão pouco convencionais, tendem a precisar de algumas coisas se quiserem ser levados a sério. O topo da lista é uma tela decente, com a Lenovo dando ao IdeaPad Gaming Chromebook uma tela 16:10 WQXGA de 16 polegadas que promete uma taxa de atualização de 120Hz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Isso é alimentado por um processador Intel Core i5 ou Core i3 e conectividade Wi-Fi 6E para garantir o fluxo de jogos o mais rápido possível também. São oferecidos 8GB de RAM e opções de armazenamento de 128GB, 256GB e 512GB e há até mesmo uma câmera de 1080p para essas chamadas Zoom - você tem que ganhar essas horas de jogo, afinal de contas.

Por que o Corsair One i300 pode ser apenas o PC compacto perfeito para jogos Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este PC demonstra que você não precisa de um equipamento enorme para obter um ótimo desempenho enquanto estiver jogando, e nós estamos aqui para

A Lenovo calcula que os gamers também poderão ganhar muitas dessas horas. A bateria de 71Whr incluída promete cerca de 11 horas de jogo em uma única carga, com outros recursos notáveis, incluindo um slot para cartão microSD, portas USB-C e USB-A, e uma tomada combinada para fone de ouvido e microfone. E sim, sendo um laptop para jogos, há luzes RGB a serem acesas.

Quanto ao preço, estas coisas começam a partir de US$ 599 nos Estados Unidos, mas a disponibilidade internacional não foi confirmada até agora. Aqueles nos Estados Unidos devem esperar disponibilidade este mês, no entanto. Os leitores internacionais podem conferir a concorrência da Lenovo - o Acer Chromebook 516 GE.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.