Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gosta de um novo laptop para jogos que não vai custar um braço e uma perna? É aí que as máquinas IdeaPad atualizadas da Lenovo entram em jogo para 2022, disponíveis em duas versões: o IdeaPad Gaming 3 ostentando as entranhas da AMD, o 3i oferecendo opções da Intel.

Além disso, existem duas opções de tamanho de tela, de 15 e 16 polegadas, para atender às suas necessidades. Opções diferentes estarão disponíveis para seleção, incluindo painéis com taxa de atualização mais rápida de até 165Hz para obter uma reprodução ultra suave enquanto você joga.

Embora apelidado de uma série de produtos de nível básico, o Lenovo IdeaPad Gaming 3 & 3i ostenta gráficos discretos Nvidia RTX 3050, com a opção de pegar um 3060 na extremidade superior da faixa. Isso dará aos jogos mais influência quando se trata de várias tarefas de renderização.

Ambos os modelos também apresentam um ethos de design totalmente novo para a série: há aberturas adicionais para garantir melhor refrigeração (incluindo detalhes em azul com aparência de swish); a marca, entretanto, foi ajustada, agora em uma fonte nova e mais simplificada (há até um logotipo sutil na parte superior da tampa).

As portas estão em grande parte dobradas na parte de trás desta vez, dando uma aparência mais simplificada. Apenas dois USB-A e um fone de ouvido de 3,5 mm ficam nas laterais para que você ainda possa conectar facilmente um mouse e fones de ouvido com fio, se desejar.

Não há iluminação RGB completa aqui, mas o teclado oferece uma luz de fundo - é azul ou branco, dependendo da cor de sua escolha - para uma saída simples, mas eficaz. Há também um teclado numérico completo, enquanto o trackpad é deslocado do centro (provavelmente para a dor dos jogadores canhotos).

O que tudo soa mais limpo e organizado do que as iterações anteriores. Se estiver disponível a um preço igualmente limpo e arrumado, temos certeza de que os jogadores com orçamento limitado estarão interessados em investigar mais. Claro que o preço varia muito dependendo da sua escolha: o modelo de 15 polegadas começa em $ 929 (AMD) ou $ 989,99 (Intel), enquanto o modelo de 16 polegadas começa em $ 1.139,99 (AMD) ou $ 1.489,99 (Intel). Ainda estamos aguardando os preços do Reino Unido e da UE.

Escrito por Mike Lowe.