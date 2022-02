Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é sempre que escrevemos sobre laptops mais focados nos negócios. Mas o ThinkPad X13s Gen 1 é um pouco diferente da sua média, sendo o primeiro que vimos a usar o processador Snapdragon 8Cx Gen 3 da Qualcomm - que foi anunciado em dezembro de 2021 no Snapdragon Tech Summit da empresa.

A Lenovo (que possui a marca ThinkPad) diz que vê o X13S Gen 1 como uma categoria totalmente nova para seus negócios ThinkPad, com foco em um fluxo de trabalho em movimento. Esse é um benefício claro do Snapdragon 8Cx Gen 3: ele possui um modem super rápido, o que significa que o 5G está disponível em Sub-6GHz e mmWave, o último oferecendo velocidades de até 10Gbps.

É claro que o mmWave ainda não é especialmente difundido, mas o 8Cx Gen 3 também se beneficia do Wi-Fi 6E se você tiver um roteador compatível.

Resumindo: este ThinkPad quer se conectar às redes mais rápidas possíveis onde quer que você esteja, seja no trabalho, em casa ou fora de casa.

Como em qualquer produto Snapdragon, também há foco na capacidade de duração da bateria, com o X13S Gen 1 oferecendo até 28 horas por carga. Isso é quase o dobro do que você encontrará em muitas máquinas Intel ou AMD equivalentes e, embora você possa dar de ombros, os chipsets Snapdragon anteriores em laptops Windows (como o Galaxy Book S da Samsung ) realmente provaram seu valor.

A câmera integrada de 5 megapixels também leva algumas outras tecnologias da Qualcomm a bordo, usando supressão de ruído e enquadramento automático para firmar essas videochamadas da melhor maneira possível.

A Lenovo também está particularmente interessada em destacar o uso de materiais reciclados do ThinkPad X13s Gen 1: é construído com 90% de alumínio reciclado, quando aplicável, enquanto a embalagem do produto é feita com material 100% reciclado.

Embora muito disso pareça ótimo, ainda temos um grande ponto de interrogação persistente sobre o quão bem o handshake do Windows e da Qualcomm funcionará no Windows 11. Como os aplicativos EXE não estarão disponíveis nesta plataforma, por exemplo, será realmente adequado para um ampla gama de aplicações de negócios?

O ThinkPad X13s estará disponível a partir de maio de 2022, a partir de US$ 1.099 . Não temos informações sobre os preços do Reino Unido/UE nesta fase.

Escrito por Mike Lowe.