Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo está se esforçando ao máximo quando se trata de dispositivos Chromebook no Mobile World Congress 2022 . Além do produto Duet 2 em 1 de terceira geração, a empresa também revelou dois outros produtos principais: o Chromebook IdeaPad Flex 5i e o Chromebook IdeaPad Flex 3i.

A verdadeira característica de destaque de ambos os designs é a introdução de uma nova 'dobradiça suspensa'. Não apenas a tela de qualquer produto pode girar 360 graus para todos os tipos de casos de uso, quando na posição clássica do laptop, quanto mais você empurra a tela para trás, mais a dobradiça elevará a inclinação do teclado para um trabalho mais confortável e ergonômico posição.

A principal diferença entre os dois Chromebooks é que o 5i tem uma tela de 14 polegadas, enquanto o 3i é maior com um painel de 15 polegadas. No entanto, maior não é necessariamente melhor: o 3i é alimentado pelo processador Intel N6000, portanto, é um produto de nível básico, enquanto o 5i se baseia nos processadores Intel Core i de 12ª geração, portanto, terá muito mais poder.

O painel de 14 polegadas do IdeaPad Flex 5i Chromebook é apresentado em uma proporção de 16:10 e sua resolução Full HD garante que não haja redução no volume de pixels para uma qualidade decente. A Lenovo diz que também fornecerá brilho de até 400 nits, o que, embora não seja líder de classe, é uma clara tentativa de melhorar em relação ao produto anterior nesta linha.

O touchpad também é muito maior que os modelos anteriores - mede 120 x 75 mm, se você estiver em seus números - para maior conforto no uso diário.

O Chromebook IdeaPad Flex 5i começará a ser vendido a partir de junho de 2022, com preço de US$ 499,99, enquanto o Chromebook IdeaPad Flex 3i será um pouco mais acessível, com preço de US$ 399,99 e será lançado um mês antes em maio.

Obtenha o Malwarebytes Premium hoje mesmo para ir além do antivírus e parar de se preocupar com ameaças online. Disponível no Windows, Mac, Android, iOS e Chrome, o Malwarebytes protege seus dispositivos, arquivos e privacidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Real-Time Protection usa IA e aprendizado de máquina para mantê-lo protegido contra ameaças online, até mesmo ameaças emergentes que ninguém jamais viu antes. Malwarebytes esmaga sem esforço adware e programas potencialmente indesejados que tornam seus dispositivos mais lentos. O painel de proteção cibernética tudo-em-um destaca seu status de segurança em tempo real, para que você não fique no escuro sobre o que está acontecendo com seus dispositivos. Comece a proteger seus dispositivos hoje mesmo com o Malwarebytes.

Escrito por Mike Lowe.