Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apesar de sua popularidade, não há muitos produtos Chromebook excelentes no mercado. Uma exceção, deve-se dizer, é a linha IdeaPad da Lenovo, que foi revelada em sua forma de terceira geração como o Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 3.

Se você já viu seu antecessor, o IdeaPad Duet 2, saberá do que se trata este produto Chromebook 2 em 1. Exceto, para a última geração, há toda uma série de melhorias. Principal para o qual é a tela de 11 polegadas, que foi atualizada para apresentar uma resolução de 2K e, como é um pouco maior, significa um pouco menos moldura do que antes.

Há uma grande mudança no interior também: a Qualcomm assume as rédeas desta vez, entregando seu processador Snapdragon 7C Gen 2 dentro. Normalmente nos encolhemos com a ideia do Snapdragon dentro de certas máquinas, porque é bastante limitador para produtos Windows. Mas, ei, este é um Chromebook, então suspeitamos que será uma combinação ideal que trará um potencial de produtividade decente para o sistema operacional do Google, além de uma duração de bateria ainda maior (é uma célula de 29Wh, portanto deve fornecer entradas decentes).

O teclado destacável também foi reimaginado para a terceira geração, oferecendo um deslocamento mais profundo das teclas (1,4 mm em vez de 1,3 mm), além de ter sido tratado com um revestimento resistente à água para torná-lo ainda mais durável. Além disso, o teclado funciona como um suporte/tampa para tornar o produto mais versátil em suas formas não-laptop e até mesmo desengatar automaticamente as teclas quando em tais posições. Esperto.

No topo, há uma câmera de 5 megapixels dentro do painel para garantir que você obtenha uma qualidade decente de chamadas de vídeo.

Em suma, o Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 3 parece uma melhoria completa em relação ao seu antecessor. Melhor tela. Escolha sensata do processador. Provavelmente grande longevidade. Melhorias no teclado. O que há para não amar?

O Chromebook IdeaPad Duet 3 estará disponível a partir de maio de 2022, com um preço inicial de US$ 399,99 . Não temos informações sobre os preços do Reino Unido/UE nesta fase. Esse preço pode muito bem tornar a Lenovo o rei contínuo dos Chromebooks 2 em 1.

Escrito por Mike Lowe.