Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Lenovo está trabalhando em um novo ThinkBook Plus com telas duplas. Graças a uma imagem do notório vazador Evan Blass , vimos um notebook de 17 polegadas com uma segunda tela à direita de seu teclado e trackpad tradicionais. Há algumas comparações a serem feitas com o Asus ZenBook Duo , mas a oferta da Lenovo parece ter algumas funcionalidades diferentes em mente.

Vocês já viram isso? ThinkBook Plus de 17 polegadas da Lenovo ... pic.twitter.com/OElc5ZM3pb - Ev (@evleaks) 31 de outubro de 2021

A imagem mostra uma caneta sobre o notebook, sugerindo que este dispositivo foi projetado para tipos criativos que desejam desenhar em movimento. Pode ser uma alternativa atraente para os gostos do iPad Pro , que se destaca na funcionalidade de desenho, mas pode ver melhorias no domínio da produtividade.

O modelo ThinkBook Plus atual da Lenovo é um dispositivo menor de 13,3 polegadas com uma tela E-Ink na parte traseira da tela que pode ser usado enquanto o dispositivo está fechado. Embora ambos os dispositivos sejam abordagens de tela dupla para o formato de laptop tradicional, certamente parece que a Lenovo está almejando um público diferente com o próximo modelo de 17 polegadas.

Até agora, as únicas informações divulgadas são o nome do produto, o Lenovo ThinkBook Plus de 17 polegadas e a própria imagem. O último lançamento do ThinkBook da Lenovo foi na CES 2020, então podemos esperar ver mais em janeiro. A esta altura tudo é especulação e talvez a marca nos surpreenda com um lançamento de fim de ano de última hora.