O novo Chromebook Duet 5 da Lenovo é um 2 em 1 elegante e acessível

(Pocket-lint) - A Lenovo anunciou uma série de novos produtos esta semana, e um deles é uma versão atualizada de seu Duet Chromebook para 2021. É chamado de IdeaPad Duet 5 Chromebook (ou Chromebook Duet 5 nos EUA) e estará disponível a partir de outubro.

Como o modelo anterior, é um tablet / dispositivo crossover 2 em 1 com tela sensível ao toque, teclado removível e suporte para caneta. Exceto que este viu um grande aumento no tamanho da tela e nas especificações técnicas em comparação com o Dueto do IdeaPad atual.

Este novo modelo apresenta uma tela OLED de 13,3 polegadas, tornando-o muito mais próximo do tamanho de uma tela de laptop normal (em comparação com o modelo anterior de 10 polegadas). Ser OLED (versus LCD / IPS) significa que ele também é mais brilhante, mais rico em cores e pode exibir 100 por cento da gama de cores DCI-P3.

A tela também possui engastes finos, ajudando a adicionar aquela sensação envolvente que também é auxiliada por um conjunto de quatro alto-falantes nas bordas.

Por ser o Chrome OS , isso significa que é um sistema operacional relativamente leve e isso significa menos carga da bateria em comparação com o Windows. A bateria embutida de 42WHr pode durar até 15 horas antes de precisar ser recarregada, de acordo com a Lenovo.

É alimentado pela plataforma Snapdragon 7c Gen 2, acrescentando-se à crescente safra de computadores portáteis alimentados por processadores ARM e está equipado com até 246 GB de armazenamento SSD e até 8 GB de RAM. Tudo isso está contido em um chassi que tem apenas 7,24 mm de espessura e pesa 700 gramas (1,5 libras). Também possui duas portas USB 3.0 Type-C.

Como você suspeita, o novo modelo Duet equipado com OLED custará mais do que o Duet menor e de menor especificação, mas ainda mantém um preço acessível. Ele estará disponível em outubro por cerca de US $ 429 e vem em duas cores: Abyss Blue e Storm Grey.

