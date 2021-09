Lenovo Yoga Slim 7 Carbon e Yoga Slim 7 Pro são finos, leves e prontos para o seu próximo movimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lenovo lançou um par de novos laptops da família Yoga, o Yoga Slim 7 Carbon e o Yoga Slim 7 Pro. Para quem está nos Estados Unidos, eles são conhecidos como IdeaPad Slim 7 Carbon e IdeaPad Slim 7 Pro.

A Lenovo diz que estes estarão entre os primeiros laptops a serem lançados com Windows 11 , procurando atrair aqueles que desejam um notebook premium para trabalhar em movimento.

O Yoga Slim 7 Carbon é, de acordo com a Lenovo, o laptop OLED de 14 polegadas mais leve do mundo, pesando 1,1 kg e apenas 14,9 mm de espessura. Tal como acontece com outros Yoga, há uma dobradiça flexível para que você possa dobrá-la se quiser.

Há um display OLED de 14 polegadas, protegido por Corning Gorilla Glass, e oferece resolução de 2880 x 1800 pixels. É uma tela de 90 Hz para animação mais suave, ao mesmo tempo que oferece Dolby Vision e atinge os padrões VESA DisplayHDR TrueBlack 500.

Alimentando o laptop, você encontrará os processadores AMD Ryzon 7 série 5800U com placa de vídeo AMD Radeon, embora você possa especificá-lo com uma Nvidia GeForce MX450. Até 16 GB de RAM estão disponíveis, com até 1 TB ou armazenamento SSD M2.

A Lenovo promete 14,5 horas de vida útil da bateria, com o Rapid Charge Express dando a você 3 horas de uso com apenas 15 minutos conectado ao carregador. Por causa do chassi fino, você considerará a conectividade USB A neste modelo.

Como o nome sugere, o corpo é construído em fibra de carbono e liga de magnésio, com certificação de queda MIL-STD 810H.

Se você conseguir encontrar um espaço um pouco maior em sua bolsa, o Yoga Slim 7 Pro oferece uma tela de 16 polegadas, mas neste quadro maior você tem espaço para um teclado numérico ao lado do teclado.

O display é LCD touchscreen, com resolução QHD e taxa de atualização de 120Hz. Ele ainda oferece Dolby Vision e atinge os padrões VESA DisplayHDR 400.

A potência vem dos processadores AMD Ryzen 7 5800H, com gráficos até Nvidia GeForce RTX 3050. Podem ser especificados até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

Este laptop é um pouco mais grosso com 17,4 mm, mas há espaço para uma gama completa de conectividade nesse corpo, incluindo USB C e USB A, HDMI e leitor de cartão SD.

O Yoga Slim 7 Carbon terá preço inicial de € 1199 ou $ 1289,99. O Yoga Slim 7 Pro custará € 1299 ou $ 1449. Eles estarão disponíveis a partir de outubro de 2021.