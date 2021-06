Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O ThinkPad X1 Extreme passou por uma revisão total de design para seu lançamento Gen 4 em 2021. O mais recente X1 Extreme opta por uma tela de proporção 16:10, comprimindo um painel de 16 polegadas no novo formato.

Existem opções para resoluções Quad HD + (com brilho máximo de 400 nits) ou Ultra HD + (com 600 nits), dependendo de como você deseja que sua experiência seja cheia de pixels. Ambos suportam conteúdo de alta faixa dinâmica Dolby Vision.

Em outros lugares, o redesenho do X1 Extre Gen 4 maximiza a escala do trackpad - é muito maior, com 115 mm de largura, para dominar a área de descanso de pulso do chassi. Não há leitor de impressão digital neste painel, que está enfiado no botão liga / desliga.

Talvez o mais impressionante, no entanto, é que o chassi tem apenas 17,7 mm de espessura - e ainda assim o Gen 4 X1 Extreme também se encaixa em uma GPU Nvidia RTX 3080. Isso está ao lado das opções de processador Intel Core i7 / i9 série H de 11ª Geração, garantindo que o Extreme ganhe o nome de um laptop desse tipo.

E se você precisar de conectividade em trânsito, também há 5G WWAN - o que significa que você pode se conectar às redes móveis mais rápidas, que incluirão 4G / LTE se isso for tudo que seu plano ou rede de área oferecer.

Além do anúncio do ThinkPad X1 Extreme Gen 4, a Lenovo também revelou o ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2 - os primeiros dispositivos ThinkPad a apresentar um AMD Ryzen 5000 series executando o sistema operacional Windows para esta linha.

O Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 estará disponível na Europa a partir de agosto de 2021, com preço a partir de € 2099 .

Escrito por Mike Lowe.