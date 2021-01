Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Legion, a marca de laptops para jogos da Lenovo, está melhorando seu jogo para 2021 ao trazer o primeiro painel de taxa de atualização de 165 Hz com resolução QHD do mundo para um laptop para jogos.

Essa é a reserva dos modelos topo de linha apenas, o Legion 7 e o Legion 5 Pro em seus disfarces de 16 polegadas. O restante da linha 2021 consiste no Legion Slim 7 e Legion 5.

Qualquer que seja o modelo que agrade - e isso sem dúvida será baseado no tamanho, intenção de uso e restrições de orçamento - todos os modelos 2021 Legion apresentam uma melhoria aparente de 18% nas térmicas, resultado do Lenovo Legion Coldfront 3.0.

Como isso é feito? "Vários sensores são colocados na CPU, GPU, ventilações térmicas traseiras e laterais, bem como no cartão de memória SSD e descanso de mão para disparar informações a cada nanossegundo para prever a curva térmica do seu sistema por horas de jogo com zero de regulagem", Lenovo reivindicações.

Os novos laptops 2021 estão entre os primeiros a apresentar os processadores AMD Ryzen Mobile de última geração - tão de última geração que não podemos nem dizer o que são ainda - para desempenho de primeira linha. Observe a ausência da Intel, sugerindo mais uma vez que a AMD tem a vantagem com sua arquitetura nanométrica menor. A Nvidia GeForce RTX também está disponível se você quiser aumentar ainda mais o orçamento.

Porém, é a Legion 7 que é a estrela da formação. Apresentando um chassi de metal (do mesmo tamanho do modelo anterior), os designers criaram um design de moldura mínima que oferece uma proporção de 90% da tela para o corpo - comprimindo aquela 16 polegadas de formato 16:10, resolução QHD e taxa de atualização de 165 Hz exibição.

O acabamento Storm Grey dá à nova Legion um ponto de distinção, enquanto a iluminação RGB personalizável para o teclado oferece personalização extra via Corsair iCue.

O Lenovo Legion 7 estará disponível a partir de junho de 2020, a partir de $ 1670 . Então, se você quiser um, agora é a hora de começar a economizar para o lançamento do verão.

Escrito por Mike Lowe.