(Pocket-lint) - Às vezes, chega um produto tão fora da caixa que você precisa pensar duas vezes. O Lenovo ThinkBook Plus, lançado na CES 2020 , foi um desses produtos - um laptop de tela dupla com uma tela E Ink em preto e branco em seu exterior.

Um ano depois, está de volta para a segunda rodada como parte da CES 2021, o ThinkBook Plus Gen 2 i trazendo uma tela E Ink ampliada - agora cobre 68 por cento do exterior, um aumento em relação aos 48 por cento do original.

Por dentro, o ThinkBook Plus Gen 2 i é um laptop relativamente normal, apresentando uma tela principal IPC LCD de 13,3 polegadas com proporção de 16:10. A tela externa da E Ink é um painel de 12 polegadas - mas as telas internas e externas oferecem resolução de 2,5K (2560 por 1600 pixels), então não há escassez de pixels.

Então, por que tela dupla?

Assim como dissemos sobre o modelo original: "E Ink é uma tecnologia de tela monocromática de baixa taxa de atualização, assim como você tem em um Amazon Kindle. É projetada para ter um consumo de energia extremamente baixo, para evitar o consumo de bateria, sem luz de fundo causando estresse nos olhos. Para a leitura, portanto, é uma experiência muito confortável ”.

O ThinkBook Plus Gen 2 i integra-se ao Microsoft OneNote, de modo que qualquer rabisco que você fizer no exterior será sincronizado automaticamente com o aplicativo adequado uma vez aberto, para que você possa acessar e adaptar suas anotações como achar necessário e com facilidade.

O ThinkBook Plus Gen 2 i também derramou cerca de 200g em relação ao seu antecessor, agora pesando 1,2 kg em um chassi de 13,9 mm de espessura. Isso quase não difere de muitos laptops de 13,3 polegadas, e quantos deles têm duas telas?

Certamente é um produto especializado e um tanto inovador, mas se o ThinkBook Plus Gen 2 i agrada, você pode obter um do "Q1 2021", com preços a partir de $ 1549.

Escrito por Mike Lowe.