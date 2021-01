Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga é o mais fino até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O laptop de negócios premium da Lenovo, ThinkPad, anunciou seu modelo mais fino até agora na CES 2021: o ThinkPad X1 Titanium Yoga.

Como você deve ter adivinhado pelo nome, este ThinkPad tem acabamento em titânio - bem, a Lenovo diz que é "coberto por um material de titânio" - para dar a ele uma característica robusta, atraente e leve.

Com apenas 11 mm de espessura em seu ponto mais grosso, o X1 Titanium Yoga é o laptop mais elegante já apresentado na linha. Ele também possui uma tela de proporção 3: 2 de 13,5 polegadas, tornando-o mais parecido com um bloco de notas - pense em uma folha de papel A4 - do que muitos dos painéis alongados disponíveis hoje. Isso é ótimo para o trabalho com documentos. Mas, graças ao suporte Dolby Vision, também é uma tela brilhante que também é capaz de alta faixa dinâmica.

Também há o X1 Carbon e o X1 Yoga na linha, mas eles têm uma proporção de tela diferente (16:10) e, claro, acabamentos diferentes. Esses dois modelos também apresentam Dolby Voice para otimizar chamadas de conferência de ruído de fundo e eco.

Todos os modelos ThinkPad X1 incluem opções prontas para 5G se você quiser seguir a rota do SIM, enquanto todos possuem Wi-Fi 6 integrado para conectividade rápida garantida.

O ThinkPad X1 Titanium Yoga estará disponível a partir deste mês, com preços a partir de $ 1899 . O X1 Carbon e o X1 Yoga estarão disponíveis a partir de fevereiro, com preços a partir de $ 1429 e $ 1569, respectivamente.

Escrito por Mike Lowe.