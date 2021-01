Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão 2021 do Lenovo Yoga Slim 7i Pro agora oferece uma opção de tela OLED como parte de sua especificação - prometendo pretos mais ricos e cores mais saturadas do que sua contraparte LCD.

Ficamos impressionados com a linha de Yoga da Lenovo ao longo dos anos, mas 2020 nos mostrou o Yoga 7 muito capaz, mas acessível , então a linha de Yoga de 2021 está crescendo cada vez mais. O 7i Pro é um modelo mais poderoso nessa mesma faixa.

O novo Yoga Slim 7i Pro apresenta um painel OLED de 14 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz, enquanto a resolução pode ser especificada até 2,8 K (ou seja 2880 por 1800 pixels) em sua proporção de 16:10 - que é mais larga e mais alta para imóveis mais visíveis. A gama de cores DCI-P3 completa é suportada, o que significa renderizações precisas, enquanto a alta faixa dinâmica de cores não é problema graças à certificação Dolby Vision.

A tela é a principal diferença em um conjunto de recursos similar ao do LCD do Slim 7i Pro - ambos os modelos incluindo processadores Intel Core de 11ª geração com placa de vídeo discreta Nvidia GeForce MX450 opcional.

O Yoga Slim 7i Pro (OLED) de 14 polegadas não estará disponível no mercado norte-americano, com os mercados da Europa, Oriente Médio e África para saber preços e disponibilidade em uma data posterior.

Escrito por Mike Lowe.