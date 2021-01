Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É hora da CES (embora digitalmente este ano) , então é justo que outro produto de tela giratória mostre sua cara - depois que a Samsung apresentou sua TV Sero no programa em 2020 . Para 2021 é a vez da Lenovo, com o Yoga AIO 7.

É raro que nos concentremos em produtos tudo-em-um aqui no Pocket-lint, mas o AIO 7 chama nossa atenção porque sua tela - de 27 polegadas massivas - pode girar entre as orientações retrato e paisagem.

Temos certeza de que muitos de vocês estão se perguntando por que diabos você gostaria de tal recurso, mas para aqueles que usam várias telas para vários fins em diferentes momentos durante um projeto, achamos que faz sentido. Retrato para telas de codificação épicas. Paisagem para edição de vídeo ultra-ampla. Ou qualquer coisa intermediária - o que for adequado às suas necessidades.

Como este é um produto de Yoga, não se trata apenas de rotação: o AIO 7 também pode girar em seu eixo totalmente plano ou elevado a 20 graus, caso você queira uma superfície mais semelhante a um cavalete para trabalhar.

Esse painel IPS de 27 polegadas possui uma resolução de 4K e suporta os padrões de cores 99 por cento DCI-P3 e 99 por cento Adobe RGB. Portanto, se você gosta de edição de ponta, esta tela irá atender às suas necessidades.

Em termos de desempenho, o Lenovo AIO 7 tem até um processador AMD Ryzen 7 4800H emparelhado com a GPU Nvidia GeForce RTX 2060, que é ideal para criadores de conteúdo. Também é interessante ver o afastamento da Intel aqui, mostrando que o controle da AMD no mercado está avançando ainda mais.

O produto estará disponível apenas em "mercados selecionados", diz a Lenovo, excluindo os EUA neste momento, e estará à venda com um preço inicial de US $ 1599. Sim, nós sabemos, um produto não disponível na América com uma etiqueta de preço em dólares, como em 2021.

Escrito por Mike Lowe.