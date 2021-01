Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O IdeaPad 5G é a terceira versão da Lenovo no laptop ultrarrápido conectado, seguindo os passos do Yoga 5G (anunciado um ano antes, na CES 2020) e do ThinkPad X1 Nano .

A marca IdeaPad fica em um espaço menos premium do que seus companheiros de Yoga e ThinkPad, portanto, é um sinal de que os laptops portáteis conectados entrarão em uma nova fase de acessibilidade. O modelo IdeaPad 5 Pro de 14 polegadas - que não está disponível na América do Norte - terá preço inicial de € 799,00 na Europa.

Considere isso no contexto: o Yoga 5G foi lançado com um incrível preço de £ 3K em contrato no Reino Unido - em uma época da vida em que quase ninguém está fora de casa e em movimento. As portas do mundo não devem se abrir rapidamente em 2021 também, então se todo o impulso 5G é relevante neste estágio ainda é uma questão.

No entanto, o IdeaPad 5G segue uma estrutura semelhante ao Yoga 5G: é construído sobre o hardware 8CX da Qualcomm, o que significa conectividade 5G, sem necessidade de ventiladores para resfriamento (por isso é silencioso) e uma duração de bateria absurdamente boa é garantida.

No entanto, 8CX significa que vários aplicativos não serão compatíveis devido a essa arquitetura. Isso ainda é um obstáculo a ser superado - tanto no entendimento do consumidor quanto em como os fabricantes colocam seus produtos no mercado - porque aqueles que estão acostumados com o Windows e a Intel não podem ter a mesma experiência aqui.

O IdeaPad 5G possui uma tela Full HD de 14 polegadas, pesa 1,2 kg no total e mede 14,9 mm no ponto mais grosso - tornando-o um dispositivo portátil adequado.

Existem vários modelos - o IdeaPad 5G, IdeaPad 5G Pro (nas variantes de 16 polegadas e 14 polegadas) e o IdeaPad 5i Pro (também nas variantes de 16 polegadas e 14 polegadas) - que oferecerão diferentes especificações específicas do mercado e etiquetas de preço.

Escrito por Mike Lowe.