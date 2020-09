Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES 2020, em janeiro, quando o mundo era um lugar muito diferente, a Lenovo anunciou o primeiro laptop com capacidade para 5G: o Yoga 5G .

Agora podemos revelar que a disponibilidade do laptop no Reino Unido será uma rede EE exclusiva, com os novos clientes sendo solicitados a pagar £ 125 por mês para adquirir o kit novinho em folha. Isso o torna um valor nada insignificante de £ 3.000 sobre o contrato mínimo de 24 meses. Os clientes existentes da EE podem se inscrever por £ 112,50 por mês.

É uma mudança ousada tanto da Lenovo quanto da EE. Por mais que amemos tecnologia nova e brilhante e a perspectiva das velocidades de conectividade móvel mais rápidas disponíveis - com baixa latência e largura de banda ampla sendo um grande benefício do 5G - estamos em 2020, a maioria da população do Reino Unido não está nem perto de uma rede 5G, muito o tempo, ou se estiverem, seria em um local de trabalho não ocupado no momento.

Para não mencionar, após o governo do Reino Unido banir o kit Huawei na infraestrutura 5G existente e futura, há um efeito de arrastamento inevitável para o lançamento futuro do 5G - apesar da Nokia ter assinado o contrato para preencher as botas da Huawei no futuro.

O processo de pensamento da Lenovo? No mundo em rápida mudança dos ambientes de trabalho e escola, precisamos acessar esses dados mais rápidos e largura de banda mais ampla para garantir a melhor qualidade possível em tudo o que fazemos online - sejam chamadas de vídeo em equipe, jogos ou trabalho remoto sem interrupções irritantes.

Gostamos do sentimento positivo, mas por £ 3.000, embora em face de uma recessão nacional, não estamos convencidos de que as pessoas estarão mordendo os calcanhares de EE para conseguir um Yoga 5G.

Como qualquer nova tecnologia, porém, esta é a Lenovo mostrando o que é possível no aqui e agora - e à frente de qualquer outra empresa. É uma postura ousada, mas como o 5G se torna onipresente e o preço cai com o tempo, pelo menos podemos olhar para trás e ver que foi a Lenovo na vanguarda em seu pensamento.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Rik Henderson.