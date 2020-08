Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É fácil se perder no mar de laptops disponíveis. A maioria tem a mesma aparência, oferecendo pouca distinção. O Lenovo Yoga 9i é diferente, pois este laptop de alta especificação tem um touchpad massivo de ponta a ponta ao invés de um trackpad tradicional. Que tal se destacar na multidão?

Há muito tempo somos fãs da linha de ponta da Lenovo Yoga, que em 2019 foi superada pelo C940 . O 9i é o equivalente a esse modelo em 2020, sendo o nome simplificado o que a Lenovo usará de agora em diante.

Além do Yoga 9i, há também um Yoga Slim 9i, que remove o conjunto de recursos conversível - ou seja, não há dobradiça de 360 graus - do laptop, mas, estranhamente, mantém o nome Yoga. Portanto, todo esse nome simplificação não tornou tudo necessariamente claro.

De qualquer forma, avante o que o Yoga 9i tem a oferecer. Este é um laptop de alta especificação, como fica claro pela opção opcional de couro sobre alumínio, dando a este laptop distinção visual e prestígio.

A característica que mais chama a atenção é o apoio para as mãos em vidro de ponta a ponta. Isso significa que mesmo os grandes laptops com trackpad, como é a tendência atual, oferecerão apenas metade do espaço útil em comparação.

O design da Lenovo significa que uma depressão física não será possível, então não há um clique "real", mas a introdução de um motor háptico para resposta de vibração sob o vidro significa que vai parecer um clique "real" (algo como a tela sensível ao toque em Configuração no carro da Audi , que em 2017 apresentou o clique sem clique mais convincente que já sentimos ).

E as impressões digitais? Bem como alguns smartphones emblemáticos em 2020 - como o Huawei P40 Pro - há um revestimento na superfície para ajudar a eliminar manchas desagradáveis. Até que ponto funcionará bem é para debate, já que alguns desses telefones com essa tecnologia não conseguem esconder o pior.

Com o C940 anterior, a Lenovo introduziu uma dobradiça de barra de som, que deveria fornecer o melhor som possível, irrelevante para a posição da tela do laptop (teve sucesso principalmente, mas não de todos os ângulos). Para o 9i, isso foi aprimorado ainda mais, com um túnel de som maior e posicionamento de alto-falante aprimorado para resultados ainda melhores.

Muito parecido com o recém-anunciado Legion 7i , o 9i também traz um teclado com alguns elementos inspirados no ThinkPad. Há um design de cúpula curva de dois segmentos, que evita que as teclas se afundem e, portanto, estalem ruidosamente, garantindo conforto contínuo e boa viagem (1,3 mm aqui). Há também luz de fundo, que se ajusta automaticamente com base na iluminação ambiente ao seu redor.

A tela - disponível em variantes de 14 ou 15 polegadas e diferentes especificações de resolução - tem uma proporção tela-corpo de 90,5 por cento, graças à pequena moldura nas laterais, enquanto a certificação Dolby Vision garante o brilho ideal.

No que diz respeito à energia, a Lenovo está apenas dizendo que o Yoga 9i será lançado com os processadores "mais recentes da Intel" - provavelmente porque a Intel vai anunciar uma nova linha durante a semana da feira IFA . Também existe a promessa de até 18 horas de duração por carga, embora suspeitemos que isso depende do tamanho do modelo que você escolher e de qual opção de processador está realmente dentro.

O Lenovo Yoga 9i será vendido a partir de € 1799 para o modelo de 14 polegadas, € 1899 para o modelo de 15 polegadas, enquanto o Yoga Slim 9i está definido para começar em € 1699 (um pouco menos porque não há dobradiça totalmente giratória).

Escrito por Mike Lowe. Edição por Dan Grabham.