(Pocket-lint) - Tem havido uma certa corrida para lançar os laptops para jogos mais finos e leves. Agora a Lenovo colocou seu chapéu na piscina ao apresentar o Legion Slim 7i - considerado o laptop para jogos mais fino com gráficos Nvidia RTX Max Q.

Quão finos estamos falando? É 18 mm. Portanto, não mais fino do que, digamos, um MacBook Air . Mas ainda absurdamente magro considerando as possibilidades de especificação nesta besta.

O Legion Slim 7i tem uma tela de 15,6 polegadas, que é uma escala ideal para garantir que o chassi seja espaçoso o suficiente para toda a energia da bateria e componentes internos. Essa tela vem em três opções - resolução Full HD a 60 Hz ou 144 Hz e 4K a 60 Hz (com cor 100% Adobe RGB) - todas com certificação Dolby Vision, o que significa que cada opção será mais brilhante do que a média.

Com especificações disponíveis para processadores Intel Core i9 e Nvidia GeForce RTX 2060 com placa de vídeo Max Q, há muita potência disponível - se você estiver disposto a pagar por ela. Essa potência está pronta para superaquecimento, então a Lenovo projetou um sistema térmico para anular o design fino.

É chamado ColdFront 2.0, que usa maior fluxo de ar. Essas aberturas no chassi perto da tela não são saídas de alto-falante, são orifícios fresados em CNC para ajudar a aumentar a entrada de ar para melhor resfriamento. Também há mais pás do ventilador, um dissipador de calor de cobre e sensores térmicos que prevêem quando um pico de calor está chegando e garantem que os ventiladores estejam operando da melhor forma sem ruído excessivo.

Outro favorito dos jogadores é ter um teclado que é uma delícia de usar. Inspirando-se na equipe ThinkPad, o Legion Slim 7i tem um tempo de resposta de sub-1ms, deslocamento das teclas de 1,3 mm e mecanismo de interruptor de pouso suave que impede o barulho das teclas. Há também teclas de mídia, um teclado numérico e uma luz de fundo branca.

Então, quanto você vai pagar por esse traço de raios ultrafino? A Lenovo apenas nos informa que os preços "começam em" € 1399. Mas isso será para as especificações básicas. Adicione o RTX com Max Q para realmente tornar o traçado de raio possível e suspeitamos que você estará procurando por um preço muito mais alto. Ainda assim, pode valer a pena dada a lista de design, especificações e recursos que oferecemos aqui.

Escrito por Mike Lowe. Edição por Dan Grabham.