Outro laptop Lenovo 5G está a caminho - o ThinkPad X1 Nano

Parece que a Lenovo está prestes a revelar outro laptop 5G - o ThinkPad X1 Nano.

A empresa já revelou o Lenovo Yoga 5G com Qualcomm Snapdragon na virada do ano e o Lenovo Flex 5G mais recente, mas este novo laptop está equipado com os processadores Core de última geração da Intel, atualmente conhecidos como Tiger Lake - usando a nova tecnologia híbrida da Intel .

Como tal, não está claro qual tecnologia seria usada para a conectividade 4G LTE e 5G e, apesar dos slides vazados mostrados aqui por meio do vazador do Twitter WalkingCat, não há informações sobre essa especificação específica.

O que está claro é que este é o "ThinkPad mais leve já construído" com menos de 1 kg de peso e apenas 14,8 mm de espessura, com um "design de fibra de carbono".

Haverá uma tela 16:10 super fina e uma proporção tela / corpo de 85%. Também haverá duas portas Thunderbolt USB-C, que podem ser as entradas Thunderbolt 4, 16 GB de memória e uma duração de bateria de 17 horas no máximo.

Esperamos que o ThinkPad X1 Nano seja lançado no início de setembro no slot que seria ocupado pelo show técnico da IFA 2020 em Berlim. O evento ainda está acontecendo, mas todas as conferências de imprensa estão sendo mostradas virtualmente.