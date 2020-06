Um tablet Lenovo Yoga Windows 10 X de tela dupla é recebido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um vazamento revelou que um tablet Lenovo Yoga de tela dupla está em andamento.

Um vídeo de uma apresentação da Lenovo parece confirmar que o dispositivo está executando o Windows 10 X, assim como o Microsoft Surface Neo de entrada (o Surface baseado no Android é chamado Surface Duo ). Ele também terá suporte para caneta, como seria de esperar e haverá um teclado destacável, semelhante a outros dispositivos que já vimos rumores.

Não está claro exatamente de onde a apresentação veio, mas está em português e foi postada no Twitter pelo leaker WalkingCat, que foi confiável por vários vazamentos anteriormente.

Essas empresas não são as únicas a mexer com dispositivos de tela dupla recentemente - vimos o Dell Duet na CES 2020 em janeiro, que era basicamente um Dell XPS 13 2 em 1, mas com uma segunda tela em vez do teclado. HP e Asus estão entre os outros nomes que desenvolvem dispositivos Windows 10 X de tela dupla.

Embora a Dell seja mais um conceito, este modelo da Lenovo parece estar pronto para produção, embora o Windows 10 X e o Surface Neo tenham sido adiados até 2021.

Aqui está o vídeo da apresentação.