As últimas CPUs de mesa da Intel da 13ª geração são agora mais eficientes no consumo de energia

(Pocket-lint) - A Intel está expandindo sua gama de processadores para desktop da 13ª geração com novas CPUs que oferecem um desempenho soberbo de formas mais eficientes em termos de energia.

A empresa anunciou que está agora expandindo a gama para incluir 15 novos SKUs para desktop de sua 13ª geração de CPUs. Estes processadores incluem núcleos de desempenho mais rápido e o dobro de núcleos eficientes. Com uma gama mais ampla de núcleos e contagens de fios disponíveis em toda a família.

Isto significa velocidades de relógio de até 5,8GHz, mas também até 24 núcleos e 32 roscas, juntamente com um Cache L2 maior (2MB por P-core e 4MB por E-core). Isto permite a entrega de até 34% a mais de desempenho multi-rosca, mas também de uma forma mais eficiente. Essa melhora de 34% vem quando comparada com a CPU Core i9-12900 rodando com a mesma potência, mas a última faixa também pode rodar com menos suco.

A Intel está mostrando processadores TDP (Thermal Design Power) mais baixos, tanto CPUs de 65 e 35 watts que oferecem um desempenho mais eficiente em toda a sua gama. Ela também trabalhou com a Microsoft para melhorar o Intel Thread Director, de modo que agora pode lidar com tarefas de fundo de forma mais eficiente. Ele distinguirá mais facilmente entre aplicativos importantes e de fundo em sua máquina para uma melhor experiência geral.

Estas CPUs de menor consumo de água também são ideais para o orçamento e a criação de valor. Elas trabalharão com DDR4 RAM para ajudar a reduzir os custos, mas também com novas tecnologias como Bluetooth LE para melhorar a eficiência energética. Portanto, agora há uma grande variedade de CPUs de mesa disponíveis na Intel. Quer você esteja procurando as bandeiras de vanguarda ou algo mais eficiente e mais amigável ao orçamento.

Escrito por Adrian Willings.