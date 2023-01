Intel revela CPUs móveis da 13ª geração, incluindo o primeiro processador de laptop com 24 núcleos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Intel revelou hoje sua última geração de CPUs para laptop, incluindo o que ela afirma ser os processadores móveis mais rápidos de todos os tempos.

Estes novos processadores utilizam a mesma lógica de design grande.LITTLE de antes, com uma mistura de núcleos de desempenho e núcleos de eficiência para a melhor experiência possível.

As CPUs vêm em vários skews, incluindo os processadores HX de desempenho extremo de ponta, os processadores da série H, os processadores da série P que se destinam a laptops de desempenho fino e leve e os da série U para os processadores modernos e leves.

O principal processador desta linha é o Intel Core i9-13950HX, que a empresa diz ser o processador móvel mais rápido disponível, com um clock de até 5,6GHz. É o primeiro processador móvel de 24 núcleos, embalado em oito núcleos de desempenho e 16 núcleos de eficiência.

Como as CPUs da 12ª geração anterior, estes novos modelos incluirão suporte para DDR5 RAM, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 a 20Gb/s e até monitores duplos de 4K 60Hz via DisplayPort 2.1), Bluetooth LE e Intel Wi-Fi 6E também. No Core i9-13950HX, este suporte inclui até 128GB de RAM, com suporte de memória para DDR4 e DDR5, bem como overclocking dinâmico via XMP 3.0.

A Intel alega várias melhorias de desempenho para estas CPUs de 13ª geração, com até 79% de melhoria no desempenho do Blender, 24% de elevação no Autodesk, 15% de melhoria no After Effects e muito mais.

Para jogos, a i9-13950HX tem um aumento de 12% na média de FPS vs. a i9-12900HX em vários títulos modernos incluindo Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy e muito mais.

Os processadores da 13ª geração também melhoraram as capacidades multi-tarefas, tornando-os ideais para o desenvolvimento de jogos, reprodução e edição de vídeo 8K com HEVC 422 e mais. A Intel diz que é possível gravar e transmitir com a pré-configuração x264 "mais lenta" com menos quadros saltados e uma experiência mais suave.

Junto com as CPUs HX, os processadores série H, série P e série U estarão alimentando 250 designs de laptops de marcas como Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer, Razer e mais em 2023. Estas outras variantes terão até 14 núcleos, com seis núcleos de desempenho e oito núcleos de eficiência.

Estes laptops da 13ª geração também incluirão gráficos Intel Iris Xe com recursos que incluem "jogos de resistência" para uma experiência de jogo suave em bateria. O XeSS Super Sampling da Intel também promete aumentar o desempenho, juntamente com o controle Intel Arc para transformar seus gráficos com facilidade.

