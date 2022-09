Intel revela CPUs da 13ª geração prometendo a melhor experiência de jogo do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Intel revelou hoje sua mais recente linha de processadores que são construídos para proporcionar uma "experiência intransigente" para jogadores, criadores e muito mais. Estes incluem tanto processadores de mesa quanto móveis.

Com a mais recente 13ª geração de processadores para desktop, a Intel mais uma vez afirma oferecer a melhor experiência de jogo do mundo. Com núcleos de desempenho mais rápidos e uma experiência de overclocking "inigualável" tanto para iniciantes quanto para usuários experientes de PC.

O processador topo de linha Intel Core i9-13900K é considerado o processador mais rápido do mundo para desktops.

Este carro-chefe tem agora os núcleos de desempenho mais rápidos, com até 5,8GHz. Os núcleos de eficiência também foram aumentados para que esta CPU da 13ª geração tenha um total de 24 núcleos e 32 fios. O Cache L2 também foi aumentado. Tudo isso significa um aumento ousado de 15% no desempenho de uma única rosca e 41% no desempenho muti-threaded.

Até mesmo os outros processadores da linha estão obtendo mais núcleos de eficiência também com esta geração.

Intel Core i9-13900K, 24 núcleos (8 de desempenho e 16 de eficiência), 32 roscas, até 5,8GHz

Intel Core i7-13700K, 16 núcleos (8 de desempenho e 8 de eficiência), 24 roscas, até 5,4GHz

Intel Core i5-13600K, 14 núcleos (6 de desempenho e 8 de eficiência), 20 roscas, até 5,1GHz

Tanto DDR4 quanto DDR5 RAM estão sendo suportados aqui, com velocidades de RAM mais rápidas também suportadas com esta geração. Além disso, há o benefício de ambos os gêneros PCIe 5 (até 16 pistas) e PCIe 4 também são suportados.

Para obter o melhor desempenho, você vai querer emparelhar estas últimas CPUs com o chipset Z790. Isto aumentou as pistas para o PCIe gen 4, empurrando até 20 pistas e isso é oito a mais do que a geração anterior. Além de aumentar o suporte para USB 3.2 gen 2 x 2 (20Gbps), assim você também terá mais conexões USB rápidas.

Junto com as CPUs mais recentes, a Intel também mencionou que agora você pode tornar ainda mais fácil o uso de seu Extreme Tuning Utility e das ferramentas do Intel Speed Optimizer para facilitar o overclocking. Isto inclui overclocking de um clique para iniciantes e overclocking granular para usuários mais confiantes.

Durante o anúncio das últimas CPUs da Intel, a empresa fez questão de apontar os aumentos de desempenho de suas últimas CPUs, tanto em comparação com a geração anterior quanto com seus concorrentes. Também mostrou como os jogadores podiam usar uma máquina rodando estas CPUs para jogar, capturar filmagens e transmitir para Twitch tudo ao mesmo tempo enquanto ainda obtinham um ótimo desempenho. Há muito para os jogadores de PC ficarem entusiasmados.

