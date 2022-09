Intel vai aposentar Pentium e Celeron para o novo Processador Intel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Intel vai aposentar suas marcas de CPU há muito usadas, Pentium e Celeron, e optou por uma nova estrutura padrão de nomes de processadores Intel.

A partir de 2023, os notebooks alimentados pela Intel serão alimentados por um Processador Intel, que abrange famílias de tecnologia de múltiplos processadores.

"A Intel está comprometida em impulsionar a inovação para beneficiar os usuários, e nossas famílias de processadores de nível básico têm sido cruciais para elevar o padrão do PC em todos os pontos de preço", disse o gerente geral interino de plataformas de clientes móveis da empresa, Josh Newman.

"A nova marca Intel Processor irá simplificar nossas ofertas para que os usuários possam se concentrar na escolha do processador certo para suas necessidades".

Melhores ofertas de laptops para a Black Friday 2021: grandes economias na Asus, LG, Huawei, Razer e muito mais Por Luke Baker · 29 Novembro 2021 A Black Friday geralmente vê varejistas de renome oferecendo muitos descontos em laptops, Chromebooks e ultraportáteis.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Um chip Intel Pentium transformou-o pela primeira vez em um PC de consumo em 1993 e temos visto muitas gerações desde então. Os chips Celeron foram lançados em 1998.

A Intel procura simplificar toda a estrutura de nomes, com o "Processador Intel" unindo suas principais marcas - Intel Core, Intel Evo e Intel vPro.

A idéia por trás da mudança é tornar a experiência de compra do produto mais fácil para os consumidores. No entanto, é principalmente a marca que irá mudar, já que as linhas de produtos que o fabricante do chip pretende servir permanecerão em grande parte as mesmas.

É apenas uma pena que, a partir do próximo ano, não veremos mais laptops com um "Pentium Inside".

Escrito por Rik Henderson.