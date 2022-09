Intel mais uma vez provoca Thunderbolt 5 com 80Gbits por segundo de produção

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em 2021, a Intel parece ter revelado acidentalmente alguns detalhes sobre o Thunderbolt 5, a saber, o aumento maciço da velocidade de transferência.

Embora não tenha sido oficialmente nomeado, a próxima iteração do Thunderbolt que substituirá o Thunderbolt 4 está prometendo velocidade de 80Gbps (o dobro do Thunderbolt 4 de 40Gbps é capaz de).

Recentemente, durante a Intel Tech Tour 2022 que aconteceu em Israel, a Intel levou algum tempo para demonstrar o futuro do Thunderbolt com uma amostra de trabalho da tecnologia. A empresa exibiu um vídeo teaser do novo hardware em ação e falou um pouco sobre o raciocínio por trás do movimento em direção a esta tecnologia.

A Intel notou que o Thunderbolt é popular entre os criadores de conteúdo que precisam mover grandes arquivos de vídeo com pressa e com as imagens de 8K se tornando mais populares, isto é ainda mais importante.

O vídeo teaser mostrou um dispositivo Thunderbolt de alta velocidade conectado a um SSD externo através do que parece ser uma placa PCI-e. Embora as informações sejam escassas no momento e o vídeo tenha sido apenas uma provocação, é uma visão interessante do que está por vir.

O momento também se encaixa perfeitamente no lançamento da 13ª geração de CPUs da Intel, codinome Raptor Lake, que também foram gozadas no evento. Diz-se que as CPUs Raptor Lake são capazes de funcionar até 6GHz na velocidade do relógio de estoque e a Intel alega até 8GHz com resfriamento e overclocking de nitrogênio líquido.

Descobriremos mais sobre esses processadores no final do mês.

