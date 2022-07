A Intel está agora provocando sua placa gráfica de mesa Arc A750

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Intel vem provocando suas placas de vídeo Intel Arc há algum tempo e, finalmente, a empresa agora nos dá uma prévia do que está por vir.

Já sabemos que a Intel vem trabalhando em suas primeiras GPUs dedicadas e está começando com sua arquitetura alquimista. Agora houve uma provocação da placa de vídeo A750 Edição Limitada.

Esta nova GPU Arc desktop apresenta 24 Xe-Cores e 12GB de memória GDDR6 em um barramento de memória de 192 bits. Só está sendo provocada neste ponto com um rápido benchmark do Cyberpunk 2077, mas a Intel promete revelar mais sobre desempenho, compatibilidade, tecnologias e mais no futuro próximo.

Veja a primeira peça de uma série de conteúdos falando de desempenho, preço, arquitetura e características tecnológicas. Nesta, @ryanshrout revela a placa gráfica #IntelArc A750 Edição Limitada com benchmarks e estatísticas que a acompanham. Assista ao vídeo completo aqui. https://t.co/oaRjQf66mm pic.twitter.com/fMmDAHOxt2- Intel Graphics (@IntelGraphics) 15 de julho de 2022

Uma coisa que sabemos é que a Intel está planejando dividir as GPUs Arc em alinhamentos semelhantes à lógica de nomenclatura de suas CPUs. Onde a lógica de nomenclatura das CPUs Intel Core i3, i5 e i7 se traduz em A3, A5 e A7 na linha de GPUs. Em outras palavras, o A750 é uma placa high-end. Enquanto que o Intel Arc A380 Intel se mostrou antes está configurado para ser mais orçamentário e destinado a jogar jogos a 1080p e configurações médias.

O Nexus Gamer's tem uma boa visão do A750 e tem tido com ele um tempo prático que vale a pena observar:

A Intel também disse que revelará mais sobre a Xe Super Amostragem e a capacidade de rastreamento de raio das novas cartas num futuro próximo também.

Escrito por Adrian Willings.