(Pocket-lint) - As mais recentes e melhores CPUs de laptop da Intel estão a caminho e parecem impressionantes.

A Intel está introduzindo um novo segmento para a 12ª geração , chamado de série P.

Esses novos processadores visam fornecer desempenho de nível entusiasta para laptops finos e leves , superando o top dog anterior, a série U.

Os chips da série P terão um TDP de 28W mais alto para ultrabooks poderosos, enquanto os chips da série U de 12ª geração serão para designs de 15W e 9W.

A linha contará com até 14 núcleos, compostos por seis núcleos de desempenho e oito núcleos de eficiência, todos gerenciados pelo Intel ThreadDirector.

Mas o que isso significa em termos de desempenho? Bem, a Intel calcula que seu próximo i7 1280P é até 70% mais rápido que o i7 1195G7 da última geração para cargas de trabalho multithread a 28W.

Comparando ainda mais os dois chips, a Intel anuncia uma redução de 50% no tempo de renderização no infame benchmark Blender Car Demo. Ele também mostrou pontuações 30% mais altas em tarefas de edição de fotos e 20% no desempenho geral do sistema usando o benchmark CrossMark.

Se jogos de ultrabook são o seu tipo de coisa, então você pode ficar desapontado ao saber que os gráficos Iris Xe permanecem inalterados desde a 11ª geração , embora a Intel nos assegure que as melhorias de driver no ano passado aumentaram o desempenho.

A Intel também estava animada para nos contar sobre seus novos designs verificados pela Evo para a 12ª Geração. Houve inúmeras mudanças nos requisitos de especificações, todas com o objetivo de tornar os melhores laptops finos e leves possíveis.

As principais experiências que as novas máquinas da plataforma Evo da Intel oferecerão são melhor videoconferência , capacidade de resposta aprimorada, duração de bateria de mais de 9 horas no mundo real, ativação instantânea e carregamento rápido .

Mais de oito dos laptops que chegarão ao mercado em 2022 contarão com o Visual Sensing Controller da Intel. Isso significa essencialmente que o laptop estará ciente de sua presença e poderá acordar ao se aproximar ou se travar enquanto você se afasta. Isso aumentará a vida útil da bateria e ajudará na segurança.

Para a vida em movimento, mais de 15 modelos este ano virão com conectividade 5G a bordo.

Houve menção de interoperabilidade aprimorada do carregador graças ao USB-C PD , bem como melhorias muito necessárias na experiência do Windows Bluetooth .

A Intel espera que suas melhorias no Bluetooth eliminem a necessidade de dongles USB e prometa uma troca muito mais fácil entre telefones celulares e conexões de PC.

Por fim, falou-se dos novos dispositivos de tela dobrável que vimos de marcas como a Asus na CES . Devemos esperar ver dois ou três dobráveis com certificação Intel Evo este ano, tempos realmente emocionantes.

