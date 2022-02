Intel atrasa suas placas gráficas de desktop Arc

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em sua reunião anual com investidores desta semana, a Intel revelou o roteiro para suas próximas GPUs para jogos Arc .

A Intel anunciou anteriormente que veríamos primeiro as GPUs em laptops Intel de parceiros OEM no primeiro trimestre de 2022.

Embora isso ainda pareça ser o caso, os jogadores de desktop terão mais tempo para esperar.

O roteiro sugere que as placas gráficas de desktop da Intel serão lançadas no segundo trimestre, com as GPUs das estações de trabalho no terceiro trimestre.

Quanto ao desempenho, a Intel diz que sua primeira geração de GPUs Alchemist suportará DirectX 12 Ultimate , sombreamento de malha, sombreamento de taxa variável e, mais importante, ray tracing baseado em hardware.

A Intel também promete tecnologia de superamostragem orientada por IA, permitindo que os usuários extraiam cada último quadro de desempenho de seu hardware.

Parece bom? A Intel pensa assim e espera enviar mais de 4 milhões de placas gráficas de desktop este ano.

Nos bastidores, a Intel já começou a trabalhar em sua segunda e terceira gerações de GPUs.

Com o codinome Celestial, a terceira geração soa particularmente empolgante, pois será direcionada ao "segmento ultra-entusiasta".

Outra área em que a Intel vem trabalhando é ameaçadoramente intitulada Projeto Endgame.

Este é um serviço que permite que as pessoas acessem suas GPUs Arc através da nuvem e promete "uma experiência de computação de baixa latência e sempre acessível".

Ainda não há muitos detalhes em torno do Project Endgame, mas a Intel pretende disponibilizá-lo ainda este ano.

