As GPUs Arc Alchemist da Intel estão chegando perto do lançamento

(Pocket-lint) - Durante a apresentação da Intel CES 2022 , a empresa revelou uma série de coisas, incluindo suas CPUs para laptop Alder Lake , novas CPUs para desktop e muito mais.

Ao mesmo tempo, a empresa também anunciou que está iniciando o envio de suas placas gráficas Intel Arc discretas para OEMs.

Temos ouvido muito sobre as GPUs Arc Alchemist da Intel nos últimos meses. Agora a empresa revelou que as coisas estão começando a acontecer. As GPUs Alchemist de primeira geração foram enviadas para várias empresas, incluindo Acer, Asus, Dell, Samsung, MSI e mais.

Essas empresas, por sua vez, iniciaram o processo de inclusão da tecnologia gráfica Intel em 2022 laptops . O Acer Swift X 16 é um exemplo, que inclui não apenas o processador de núcleo de 12ª geração P da Intel, mas também Intel Arc Graphics que dizem torná-lo comparável a "algum lugar na região de Nvidia RTX 3080 e RTX 3070".

A Intel está planejando dar uma briga à Nvidia e à AMD também. Com os gráficos Intel Arc, a empresa afirma que oferecerá recursos líderes da indústria, como Ray Tracing acelerado por hardware, tecnologia de upscaling baseada em AI Xe Super Sampling (XeSS) e tecnologia Intel Deep Link . Essa tecnologia de link profundo, em particular, é interessante porque é para aproveitar toda a potência do seu sistema quando emparelhado com uma CPU Intel compatível.

Embora isso tenha sido anunciado, não há uma palavra oficial sobre quando as GPUs Intel Arc começarão a ser enviadas aos consumidores ou quando as máquinas pré-fabricadas OEM que as contêm estarão disponíveis. Também não há detalhes sobre as especificações ainda.

A Intel afirmou que as GPUs Arc serão incluídas nos laptops da marca Intel Evo, portanto, devemos encontrar mais máquinas sendo lançadas com a tecnologia nos próximos meses.