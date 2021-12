Como assistir à apresentação da Intel CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CES 2022 está se aproximando rapidamente, com uma série de grandes marcas de tecnologia definidas para fazer grandes anúncios para o próximo ano. Como no ano passado, muito disso acontecerá online. Portanto, se você deseja descobrir o que está acontecendo, basta carregar a transmissão ao vivo para assistir.

Desta vez, a Intel provavelmente anunciará uma série de coisas interessantes na CES 2022 . Já vimos vazamentos sugerindo que a empresa está se preparando para revelar suas CPUs para laptop Alder Lake na feira. Também esperamos ouvir mais sobre sua linha de gráficos ARC Alchemist, embora haja rumores de que foi adiado até março de 2022 .

Se você está interessado em saber o que está sendo anunciado, veja como assistir.

A Intel confirmou que sua apresentação acontecerá no dia 4 de janeiro. Você pode acessar o site oficial para adicioná-lo ao seu calendário .

Os líderes seniores da Intel compartilharão notícias sobre duas coisas principais - computação pessoal e tecnologia de direção automatizada. O show será inicialmente liderado por Gregory Bryant, vice-presidente executivo e gerente geral do Grupo de Computação Cliente da Intel, e Prof. Amnon Shashua, CEO da Mobileye com outros acompanhando também.

O evento principal está definido para acontecer nos seguintes horários:

Costa Oeste dos EUA: 10:00 PST

Costa Leste dos EUA: 13:00 EST

Reino Unido: 18:00 GMT

Europa Central: 19:00 CET

O stream provavelmente estará disponível para assistir na redação da Intel e no canal da empresa no YouTube .

Com base em vazamentos recentes, temos quase certeza de que veremos a Intel revelando os SKUs móveis de suas CPUs Alder Lake. Inclui várias variantes para Ultrabooks poderosos e laptops para jogos finos e leves.

Embora tenhamos ouvido recentemente que o lançamento das placas de vídeo ARC Alchemist da Intel pode ser adiado até março, elas ainda fazem uma aparição. A menção ao Intel Arc e ao Intel XeSS aparece na página oficial do programa, então pode muito bem estar pelo menos mostrando um pouco do que está acontecendo. Junto com esse tipo de demonstração:

Naturalmente, cobriremos as novidades do evento, portanto, fique de olho também no Pocket-lint.