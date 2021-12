A linha de CPU móvel Alder Lake da Intel vazou antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esperamos ouvir sobre a última geração de CPUs móveis da Intel na CES , mas agora alguns detalhes surgiram online através de benchmarks que vazaram. Esses benchmarks mostram as especificações de vários dos chips não anunciados e uma amostra do que pode vir em 2022.

As informações sobre essas novas CPUs foram descobertas pelo BenchLeaks - um bot que verifica o banco de dados do Geekbench em busca de novos resultados de benchmark para processadores desconhecidos. Essa conta encontrou e postou vários benchmarks para novas CPUs móveis Alder Lake. Esses dados incluem informações sobre vários SKUs com chips da série H e da série P.

Já sabemos que as novas CPUs terão a mesma metodologia de design big.LITTLE das versões para desktop das CPUs da 12ª geração da Intel. Isso significa uma combinação de núcleos de desempenho e núcleos de eficiência para desempenho e eficiência máximos. Agora vamos ver mais sobre o que isso significa no papel.

Os benchmarks de Geekbench 5 claramente precisam ser considerados com uma pitada de sal, pois há algumas discrepâncias significativas nas pontuações.

O primeiro são os CPUs da série P, concebidos para serem concebidos para portáteis e Ultrabooks leves:

Intel Core i5-1240P - 12 núcleos, 16 threads, frequência básica 2,09 GHz, 12MB L3 Cache, 3.060 pontuação multi-core

Intel Core i7-1260P - 12 núcleos, 16 threads, frequência básica 2,49 GHz, 18 MB L3 Cache, 9.697 pontuação multi-core

Intel Core i7-1280P - 14 núcleos, 20 threads, frequência base 2,00 GHz, 24 MB L3 Cache, 6.369 pontuação multi-core

Também há dados sobre as CPUs da série H:

Intel Core i5-12500H - 12 núcleos, 16 threads, frequência base 3,10 GHz, 18 MB L3 Cache, 8.367 pontuação multi-core

Intel Core i7-12650H - 10 núcleos, 16 threads, frequência básica 2,70 GHz, 24 MB L3 Cache, pontuação multi-core 10.016

Intel Core i7-12700H - 14 núcleos, 20 threads, frequência base 2,70 GHz, 24 MB L3 Cache, 12.164 pontuação multi-core

Intel Core i7-12800H - 14 núcleos, 20 threads, frequência básica 2,80 GHz, 24 MB L3 Cache, 9.618 pontuação multi-core

Intel Core i9-12900HK - 14 núcleos, 20 threads, frequência base 2,89 GHz, 24 MB L3 Cache, 6.438 pontuação multi-core

VideoCardz destacou que mesmo com todos esses dados ainda faltam SKUs que logicamente esperaríamos ver, incluindo a série M de baixo consumo de energia e as CPUs da série S de nível de entusiasta mais potentes. Portanto, não estamos vendo o quadro completo aqui, mas não devemos esperar muito com o CES se aproximando rapidamente.

