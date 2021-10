A Intel diminui o preço de suas próprias GPUs para jogos Arc Alchemist

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel claramente significa negócios com sua futura linha de placas de vídeo para jogos. A empresa já anunciou seu roadmap , agora está dando algumas de suas primeiras GPUs Arc Alchemist antes mesmo de estarem disponíveis.

A empresa está atualmente realizando uma competição na forma de caça ao tesouro Xe HPG , onde os participantes estão em busca de pistas para ganhar uma das 300 placas de vídeo Intel Arc.

De acordo com os termos e condições desse concurso, os prêmios serão divididos em dois potes. O prêmio principal será dado aos 100 melhores pontuadores da competição e aparentemente inclui um pacote de jogos no valor de $ 900. Os outros 200 vencedores receberão um pacote avaliado em $ 700.

O valor desses pacotes pode estar revelando o preço planejado para as novas GPUs antes mesmo de serem totalmente reveladas. Os termos e condições deixam claro que o pacote de $ 900 inclui uma GPU Intel Arc de nível Premium e uma assinatura de seis meses do Xbox Game Pass para PC . Já sabemos que o preço do último é $ 60.

Enquanto isso, o prêmio de segundo colocado inclui um pacote avaliado em $ 700 com uma placa de vídeo Intel Arc de nível de desempenho e uma assinatura de Game Pass de três meses (que custa $ 30). Os pacotes também têm um punhado de mercadorias da marca Intel, então você pode levar isso em consideração, mas por outro lado, isso nos dá uma ideia aproximada do preço de varejo planejado para as novas placas de vídeo.

De acordo com o KitGuru , é provável que o prêmio principal seja a GPU DG2-512EU. Esta placa de vídeo aparentemente possui 4.096 unidades de sombreamento e 16 GB de memória GDDR6 e é provável que rivalize com a GPU RTX 3070 da Nvidia em termos de capacidades de desempenho.

O segundo prêmio é provavelmente o DG2-384EU, que tem 3.072 unidades de sombreamento e cerca de 8 GB de memória GDDR6, tornando-o comparável ao RTX 3060.

MacBook Pro, Pixel 6 e mais - Pocket-lint Podcast 126 Por Rik Henderson · 26 Outubro 2021

Saberemos mais sobre as placas gráficas nos próximos meses.