Thunderbolt 5 segredos derramados: Será capaz de 80 Gbits por segundo

(Pocket-lint) - A Intel revelou detalhes do próximo padrão de transferência de dados Thunderbolt 5 - mas parece que não era essa a intenção.

O chefe do grupo de computação cliente da Intel compartilhou alguns detalhes de uma visita a um laboratório de pesquisa via Twitter, mas em segundo plano havia detalhes sobre o novo padrão.

Gregory M Bryant é vice-presidente do Grupo de Computação de Cliente da Intel e aparentemente excluiu a foto logo depois, com quatro fotos substituídas por três em um tweet para comemorar a visita ao laboratório de Israel.

O tweet ainda menciona a inovação do Thunderbolt, no entanto, apenas sem os detalhes suculentos. Aqui está a foto excluída postada por AnandTech .

A nova tecnologia tem o codinome 80G PHY de acordo com as imagens e usará novamente a base do conector USB-C. No entanto, ele dobrará a taxa de transferência de dados dos atuais 40 Gbits (Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4) para 80 Gbits por segundo.

Outro detalhe é mostrado na imagem dos árbitros da tecnologia de sustentação - modulação por amplitude de pulso ou PAM-3. É provável que veremos pela primeira vez o Thunderbolt 5 integrado em futuros processadores Intel, provavelmente em 2022.

O Thunderbolt 3 é comumente usado no momento, mas o USB 4.0 agora está se tornando popular. A Intel contribuiu com seu trabalho no Thunderbolt para o padrão USB, portanto, todos os dispositivos e portas USB 4.0 são automaticamente compatíveis com os dispositivos Thunderbolt 3.