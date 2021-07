Intel revela ambição de pegar (e ultrapassar) rivais de chips até 2025

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel está olhando para o seu futuro lançando um plano em que terá processadores com designs tão eficientes que os transistores terão menos de 1 nanômetro de tamanho.

Ele será baseado no que será conhecido como design Intel 20A, estará conosco em 2025 e trará um design de arquitetura totalmente novo, o primeiro desde 2011.

A Intel anunciou de forma interessante que a Qualcomm estará entre os nomes que usarão a Intel para fabricar seus chips usando a nova arquitetura Ribbon FET. A Intel anunciou há alguns meses que mudaria sua abordagem e fabricaria chips para terceiros.

Em comparação com esses chips de 1 nanômetro, muitos telefones carros-chefe agora têm chips de 7 e 5 nanômetros dentro. A Intel espera finalizar os designs desses chips revolucionários enquanto tenta reconstruir sua liderança em tecnologia de processador após vários atrasos e contratempos.

A Intel tem sofrido por todos os lados há vários anos. Em primeiro lugar, não está em nenhum lugar nos chips móveis, com a maioria daqueles projetados por outros e fabricados pela TSMC ou Samsung. Em segundo lugar, outras empresas, incluindo a Apple e a Qualcomm, estão agora mudando sua posição no espaço tradicional dos PCs com chips baseados em ARM, como a Apple Silicon .

E, de fato, no lado dos desktops e laptops, está ficando para trás em relação à rival tradicional AMD. Enquanto a Intel ainda está trabalhando nos chips Core de 12ª geração (Alder Lake), que são um refinamento do atual processo de 10 nanômetros, a AMD está avançando com seus processadores Zen 3 de 7 nanômetros.

A Intel até tentou enganar os olhos, renomeando seu processo de 10nm como Intel 7, provavelmente um sinal do quanto tem lutado para trazer chips de 7nm para o mercado.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Seu alcance de 7 nm chegará no final de 2022 para inclusão em produtos no início de 2023. Isso será conhecido como Intel 4 com um refinamento daquele chamado Intel 3. Sim, confusão geral.

Infelizmente para a equipe de marketing da Intel, é improvável que nos esqueçamos de que esses chips estarão cerca de cinco anos atrasados quando aparecerem nos produtos de remessa.