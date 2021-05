Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel apresentou sua mais recente linha de processadores para notebooks para jogos de última geração, com o Core i9-11980HK, um processador totalmente desbloqueado para overclock com o Intel Extreme Tuning Ultility (XTU).

Com a tecnologia Turbo Boost Max da Intel, você também pode alcançar velocidades turbo de 5 GHz fora da caixa (3,3 GHz de velocidade de clock padrão de 65 W).

A Intel vê seu mercado para esses chips como jogadores, usuários de estações de trabalho e criadores de vídeo que precisam de desempenho consistente e poderoso em movimento. Eles aparecerão em laptops a partir de US $ 999 e, provavelmente, no segmento maior do mercado, entre 15 e 17 polegadas.

A série anteriormente chamada de Tiger Lake-H tem algumas especificações impressionantes, com 20 pistas PCIe Gen 4 e 24 pistas PCI Gen 3 para configurações de jogos de ponta. A plataforma também suportará painéis Full HD de 360 Hz e 4K de 120 Hz.

Há DisplayPort 1.4b, DDR4, Thunderbolt 4 (largura de banda de 40 Gbps) embutidos além da mais recente iteração do hardware Killer Wi-Fi da Intel com suporte para Wi-Fi 6E. Além disso, as unidades SSD Optane Memory H20 NVMe também são suportadas para aqueles que querem o melhor.

Embaixo do chip topo de linha está o Core i9-11900H, com freqüência inferior a 2.1GHz. Depois, há uma variante do Core-i7 mais dois Core i5s.

Naturalmente, a Intel mostrou benchmarks favoráveis em relação ao concorrente AMD Ryzen 9 5900HS, mas a prova estará no pudim, uma vez que for vendido dentro de laptops de jogos como Alienware e outros.

Escrito por Dan Grabham.