Intel estreia processadores Intel Core para desktop de 11ª geração para gamers e entusiastas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel lançou seus tão esperados processadores Core de 11ª geração para desktop. Conseguimos as variantes do laptop em 2020, mas agora é a hora de potentes CPUs para desktops entrarem em cena, liderados pelo Intel Core i9-11900K de oito núcleos e 16 threads, que pode atingir incríveis 5,3 GHz.

Essas velocidades de clock podem ser alcançadas usando a tecnologia Thermal Velocity Boost da Intel, que está além do aumento de velocidade do Turbo Boost. Basicamente, o térmico é a parte chave, pois depende do processador estar frio o suficiente para aguentar. Ele está desbloqueado, então está pronto para overclock.

Com o codinome Rocket Lake-S, os núcleos de maior desempenho devem ter quase um quinto a mais de desempenho em comparação com a última geração. A Intel ainda domina as vendas de desktops e laptops, mas enfrenta uma batalha no desempenho da microarquitetura Zen 3 da AMD dentro da série Ryzen 5000.

Os recém-lançados chips Intel Rocket Lake-S suportam até memória DDR4-3200, possuem 20 pistas PCIe 4.0, Intel Quick Sync Video, suporte a HDMI 2.0 integrado mais suporte a Thunderbolt 4 discreto e Intel Wi-Fi 6E.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 16 Março 2021

O desempenho gráfico integrado aumentou em até 50% graças ao desempenho gráfico Intel Xe de última geração.

Espere ver os novos chips de desktop de 11ª geração em sistemas em breve.

Os mais recentes da Intel estão usando o novo design de núcleo Cypress Cove, que é uma variante do antecessor Sunny Cove baseado no processo de 14 nm. Isso está um pouco atrás do processo de 7nm da AMD fabricado pela TSMC de Taiwan e sabemos que a Intel está lutando para alcançá-la.

No entanto, esperamos Alder Lake, uma arquitetura híbrida de 10nm, para lançar mais tarde em 2021 com suporte DDR5 - de fato, a Intel ficou atrás disso em sua palestra CES 2021. Presumimos que será referido como Núcleo de 12ª geração. A Intel está dizendo que a próxima geração será um "avanço na arquitetura x86", graças a uma combinação entre desempenho e núcleos de baixo consumo de energia.

Escrito por Dan Grabham.