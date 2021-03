Mais informações sobre as superfícies das CPUs móveis Alder Lake da Intel para dispositivos móveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel anunciou mais de 50 processadores na CES 2021. Parte dessa linha eram novas CPUs móveis com o codinome Alder Lake. Agora, mais informações sobre essas CPUs móveis vazaram online.

O vazamento de @ 9550pro sugere que a linha de celulares Alder lake será dividida em três categorias principais - série M, série P e série S. Cada uma dessas categorias também terá diversos produtos.

Talvez a faceta mais interessante das novas CPUs Intel Alder Lake seja a nova metodologia de design. Esses processadores agora virão com núcleos Cove de alto desempenho junto com núcleos Atom menores. Esta é uma metodologia de design big.LITTLE semelhante aos chips ARM e aqueles que têm sido usados em smartphones há muito tempo. No entanto, é a primeira vez que vemos isso com CPUs móveis da Intel.

A forma como esses núcleos são configurados também varia de acordo com a categoria da CPU.

A série M inclui o M5, que oferecerá um único grande núcleo e quatro pequenos núcleos. Com o U9 também disponível com dois núcleos grandes e oito pequenos. É sugerido que esta série seja usada em tablets e laptops ultrafinos leves.

A série P apresenta três variantes diferentes - U15, U28 e H45. O U15 virá com dois núcleos grandes e oito pequenos. Enquanto o U28 e o H45 terão até seis grandes núcleos e oito pequenos núcleos - sendo as versões de desempenho e entusiasta da linha. A série P também inclui 96 unidades de execução gráfica. É provável que apareçam em laptops convencionais e de alto desempenho, com o H45 de última geração para jogos.

Enquanto isso, a série Alder Lake S terá até oito núcleos grandes e oito pequenos, com uma potência de 55W (45W cTDP). Com apenas 32 unidades de execução de gráficos, é provável que esta versão funcione junto com um processador gráfico discreto e irá alimentar laptops de jogos de última geração.

Tal como acontece com todos os boatos, esta informação deve ser tomada com uma pitada de sal. Esperamos ver essas CPUs em algum momento do terceiro trimestre deste ano.

Escrito por Adrian Willings.