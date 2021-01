Intel apresenta mais de 50 novos chips, incluindo Intel Core H para jogos ultraportáteis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel terminou sua palestra no CES 2021 apresentando uma prévia de seus novos processadores Intel Core de 12ª geração, codinome Alder Lake - mas antes disso, ela revelou 50 novos chips. A Intel afirma que eles aparecerão em quase 500 novos PCs até o final de 2021.

Os novos processadores incluem os processadores Intel Core S-series para desktop de 11ª geração, que serão lançados em alguns meses (Rocket Lake-S) e os processadores móveis Intel Core série H para jogos.

Então, para dispositivos educacionais e de nível básico, há também os novos processadores Intel Pentium Silver e Intel Celeron de 10 nanômetros da série N, também oferecendo desempenho até 35% melhor.

Os processadores para portáteis Intel Core série H da 11ª geração são os mais interessantes dos novos chips - eles empurram os limites do que é possível para jogos de nível entusiasta em laptops finos e leves (até 16 mm de espessura, diz Intel).

O topo de linha é o processador Intel Core i7 Special Edition de 4 núcleos com velocidades Turbo de até 5 GHz. Há suporte para PCIE Gen 4 e novos laptops estão sendo anunciados com esta plataforma pela Acer, Asus, MSI e Vaio. A Intel afirma que mais de 40 novos designs com esses processadores serão lançados nos próximos seis meses.

Há também um chip de 8 núcleos que será lançado em alguns meses até 5 GHz e com 20 pistas de arquitetura PCIe Gen 4.0 para armazenamento mais rápido e gráficos discretos além do Intel Killer Wi-Fi 6E.

As peças do desktop Rocket Lake-S também devem ser interessantes - lideradas pelo Intel Core i9-11900K, esses chips para jogos e entusiastas oferecerão cerca de 19 por cento de melhoria em relação à geração anterior.

Escrito por Dan Grabham.