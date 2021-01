Intel segue com seus chips Core de 12ª geração para o final de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Intel lançou mais de 50 processadores durante sua apresentação CES 2021 , mas a revelação mais atraente veio no final - uma nova geração de processadores para o final de 2021 está nos cartões.

Com o codinome Alder Lake, os processadores Intel Core de 12ª geração são mais um aprimoramento da tecnologia Intel existente com base no design SuperFin de 10 nm, em vez de derrubar barreiras - a mudança para 7 nm ainda está longe .

Mais uma vez, há a decisão semelhante a ARM de ter núcleos de alto desempenho e alta eficiência em um único pacote para atender a todos os tipos de demanda de computação.

Os núcleos são todos novos, no entanto, codinomes Golden Lake e Gracemont (a Intel tem alguns codinomes excelentes). A Intel afirma que a nova plataforma também terá transistores mais rápidos.

A Intel afirma que esses novos chips serão um "avanço significativo", acrescentando que eles são "escaláveis em termos de energia" - o que significa que podem ser usados em toda a linha, potencialmente, de desktops a laptops ultraportáteis finos e leves.

Isso é algo que estamos vendo na Qualcomm com Snapdragon e Apple com seus próprios chips baseados em ARM - chips semelhantes alimentando tudo, de telefones a laptops de alto desempenho.

Escrito por Dan Grabham.