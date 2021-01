Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A MSI potencialmente vazou a data de lançamento dos processadores para jogos de 11ª geração da Intel. Temos aprendido sobre os processadores Rocket Lake pouco a pouco nos últimos meses, incluindo o fato de que as novas CPUs suportarão PCIe gen 4.0 , mas não quando esperar o lançamento.

A CES está chegando e esperávamos descobrir mais sobre os novos processadores da Intel durante esse período. No entanto, parece que as coisas podem estar acontecendo mais tarde do que o esperado. Um representante da MSI pode ter vazado acidentalmente a data proposta como março.

Uma postagem em um fórum de suporte ao cliente por uma conta oficial da MSI confirmou que as placas-mãe da série 400 da MSI estão configuradas para suportar os próximos processadores e que os processadores de 11ª geração da Intel "estão programados para serem lançados no final de março ..."

A MSI já atualizou o post para deixar claro que essa sugestão é baseada em "rumores internacionais" e, portanto, deve ser vista como especulação neste momento. É provável que seja mais cedo ou mais tarde, já que a rival da Intel, AMD, tem aumentado a pressão recentemente com seus chips da série 5000 Ryzen .

Escrito por Adrian Willings.