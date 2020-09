Ele pode executar o Crysis? A edição 2007 vs 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2007, a Crytek solidificou seu nome na indústria de jogos com o lançamento do primeiro Crysis . Um jogo que foi projetado para ultrapassar os limites e prometia ser tão inovador que nenhum PC para jogos seria capaz de rodá-lo nas configurações máximas nos próximos anos.

Essa promessa rapidamente se tornou um meme, com muitas máquinas de jogos sendo colocadas sob esse microscópio nos anos que se seguiram. O teste definitivo - com certeza tem uma boa aparência e é poderoso, mas pode executar o Crysis?

2007 foi um grande ano para a tecnologia em outros lugares também, com a Apple lançando o primeiro iPhone e a Intel lançando o elogiado Core 2 Quad Q6600. Esse processador foi declarado "a peça de silício mais impressionante que o mundo já viu" pela Anandtech na época.

Passaram 13 anos e agora temos Crysis Remastered , uma releitura do jogo original, mas para hardware mais recente. Em uma era em que os jogos 8K estão no horizonte e o traçado de raios e os belos visuais são a norma, só faz sentido ter um jogo que ultrapasse os limites. Parece que faz isso tão bem que até mesmo o novo RTX 3080 não consegue atingir 30FPS em 4K .

Para comemorar, trabalhamos com Intel, MSI, Corsair, WD_Black e mais para juntar duas máquinas e rodar os dois jogos lado a lado. A parte divertida de ser uma dessas máquinas foi construída usando as especificações de 2007 - principalmente. Os resultados foram interessantes e o projeto foi muito divertido.

A Intel enviou as peças para nos permitir construir uma máquina com especificações razoavelmente avançadas, pelo menos para 2007. Essas peças incluíam uma incrível coleção de bits que nos encheram de nostalgia:

CPU Intel Core 2 Quad Q6600 (8M Cache, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)

Placa-mãe Intel DP45SG (LGA775)

RAM de desktop DDR3 de 8 GB (4X2 GB) 10600U 1333 MHz

Nvidia GTS 8800 512 MB GDDR3

Cooler Master Hyper TX3 EVO cooler

ASUS x24 DVD / CD SATA

SSD WD Green 240 GB de 2,5 polegadas

CD e chave de instalação do Windows 7 de 64 bits

Corsair CX450M

O leitor mais atento pode detectar algumas inconsistências aqui. O Windows 7 não foi lançado até 2009, mas tentar obter uma cópia do Windows XP teria sido uma missão. Você provavelmente não tinha SSD de 2,5 polegadas em sua máquina de jogos em 2007 também. Certamente não.

Abraçando as inconsistências, nós compramos um case de PC bege por £ 10 no eBay, abocanhei um drive de disquete, apenas para as risadas e até mesmo oferecemos um kit de iluminação RGBXT ambiente NZXT também, apenas para realmente detonar os nit-pickers.

Em seguida, comece a construir e instalar. O resultado é uma máquina bacana e estranhamente nova com o que parecem especificações antigas para os padrões atuais e que é quase capaz de executar o Crysis.

1/9 Pocket-lint

squirrel_widget_2683922

Para a versão remasterizada, construímos algo muito mais atualizado. Com a ajuda da Corsair, MSI, WD_Black e Intel, montamos uma máquina com estas especificações muito mais agradáveis:

squirrel_widget_2694058

Não apenas muito mais RGB, mas também muito mais potência. Enquanto o CPU Core 2 Quad Q6600 era o prazer de sua época, o Intel Core i7-10700K é talvez o equivalente para jogos modernos.

Emparelhado com o outro equipamento aqui, incluindo a MSI GeForce RTX 2070 Super, esta máquina deve ser capaz de fazer um trabalho leve do Crysis Remastered. Mesmo com as configurações gráficas do Can it Run Crysis ativadas.

Ou pode?

O Crysis original era lindo na época. As novas configurações gráficas meme-tastic do Crysis Remastered levam essa glória ainda mais longe, com distâncias de visão insanas, HDR, traçado de raios e muito mais.

Para levar ao limite, colocamos tudo no máximo e rodamos o modo "Pode rodar Crysis" em uma tela de 4K com HDR ligado. Os resultados? Algo entre 20 e 25 FPS.

Parece que mesmo um hardware razoavelmente moderno não consegue rodar o Crysis com uma contagem de FPS decente com essas configurações ativadas. Mas é aí que reside a diversão.

A conclusão aqui não é que você precisa de um RTX 3090 para rodar o Crysis, mas que o jogo remasterizado ainda ultrapassa os limites como o original. Também é divertido ver o quão longe você pode levar sua máquina e, em seguida, sentar e sonhar com uma atualização.

Escrito por Adrian Willings.